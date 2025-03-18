Демоверсія Half-Life 2 RTX офіційно доступна у Steam

Команда Orbifold Studios випустила демоверсію Half-Life 2 RTX у сервісі цифрової дистрибуції Steam. Пробна версія гри дозволить гравцям пройти оновлені локації Рейвенхольм та Нова Проспект.

Демо можуть завантажити всі власники оригінальної Half-Life 2. Але для отримання прийнятної продуктивності буде потрібна досить потужна система. Якщо вірити даним зі сторінки ремайстра, для запуску проекту потрібен ПК із процесором Core i5-8600, відеокартою не нижче GeForce RTX 3060 Ti та 16 ГБ оперативної пам’яті.

Half-Life 2 RTX є ремайстром класичного шутера 2004 року, створеним за допомогою інструментарію RTX Remix. Ключовою особливістю сучасної версії гри стала просунута система освітлення на базі трасування шляху.

Крім цього, розробники переробили багато асет і текстури оригіналу, помітно піднявши загальну деталізацію шутера. Проект створюється за активної фінансової та маркетингової підтримки NVIDIA. Разом із релізом демоверсії у мережі почали з’являтися нові геймплейні ролики Half-Life 2 RTX від відомих блогерів та тематичних ЗМІ.