Nintendo випустить для Європи нову версію Switch 2 зі знімним акумулятором

Nintendo підтвердила, що готує нову версію Switch 2 для європейського ринку. Вона відрізнятиметься від поточної моделі простішою заміною акумулятора. Компанія змінює конструкцію через нові правила ЄС, які набудуть чинності 18 лютого 2027 року й вимагатимуть, щоб портативні електронні пристрої дозволяли користувачам відносно легко замінювати батареї.

Нинішня Switch 2 не розрахована на просту заміну акумулятора користувачем. Процес потребує розбирання пристрою й фактично більше схожий на сервісний ремонт, ніж на звичайну заміну батареї. Саме це Nintendo має змінити в європейській ревізії консолі.

Що зміниться у Switch 2 для Європи

За даними The Verge, нові версії Switch 2 для ЄС отримають окремі модельні номери та позначку OSM на упаковці. Це допоможе відрізнити ревізію зі спрощеною заміною акумулятора від поточних моделей.

Поки що Nintendo не розкрила, як саме зміниться конструкція консолі. Невідомо, чи йдеться про кришку з доступом до батареї, інше кріплення акумулятора або загальне спрощення внутрішньої будови. Також компанія не уточнила, чи буде така версія продаватися за межами Європи.

Окреме питання — аксесуари. Pro Controller і Joy-Con також мають вбудовані акумулятори, тому вони можуть підпадати під ті самі вимоги ЄС. За попередніми даними, Nintendo також доведеться адаптувати контролери, але офіційних подробиць щодо них поки немає.

Чому ЄС змушує виробників міняти дизайн

Нові європейські правила стосуються не лише ігрових консолей. Вони поширюються на багато типів портативної електроніки та мають зробити пристрої довговічнішими й простішими в ремонті. Ідея полягає в тому, щоб користувачі могли замінити батарею базовими або комплектними інструментами, а виробники забезпечували доступність акумуляторів протягом кількох років.

Для покупців це може стати помітною перевагою. Акумулятор зазвичай є одним із перших компонентів, який деградує з часом. Якщо його можна буде замінити без складного ремонту, консоль потенційно прослужить довше.

Водночас поки що незрозуміло, чи стане європейська версія Switch 2 зі знімним акумулятором глобальним стандартом. Виробники іноді випускають окремі ревізії лише для ринків із жорсткішими правилами, тому користувачам в інших країнах доведеться чекати додаткових оголошень від Nintendo.