Дешевий або флагман: чому середній клас смартфонів втрачає сенс

Хочете купити смартфон середнього класу — за орієнтовно 15–25 тисяч гривень? Вітаємо: ви належите до категорії покупців, яка з кожним місяцем меншає. Ринок помітно розтягується до двох полюсів — дешеві апарати й флагмани, — а колись беззаперечна «золота середина» опиняється в дивному становищі. Причина цього зсуву цікавіша, ніж здається на перший погляд.

Баланс, який більше нікого не переконує

Найпопулярніші телефони кожної епохи завжди були дзеркалом свого часу — від Nokia й Sony Ericsson до першого iPhone і хвилі китайських флагманів. І довгі роки головним критерієм вибору був баланс ціни та характеристик. Ключове слово тут — «був».

Ті, хто застав смартфони середини 2010-х, пам’ятають: купуючи дешевий апарат, ти автоматично мирився з гальмівною системою, поганим екраном, кволою батареєю та камерою «аби була». Сьогодні все інакше. Навіть найдоступніші смартфони впевнено закривають 80% повсякденних завдань: месенджери, дзвінки, навігація, відео, банки, маркетплейси, соцмережі, документи. Для величезної кількості людей телефон давно перестав бути «вікном в інтернет» чи технологічною іграшкою — це звичний робочий інструмент, і його вистачає.

Дешевий сегмент забирає покупця

Річ не в тому, що бюджетні апарати стали ідеальними — компромісів у них досі повно. Але людина з таким смартфоном у руках міркує цілком логічно: зв’язок є, екран пристойний, хай рамки трохи товщі; батареї вистачає на два дні; усі застосунки запускаються; камери знімають достатньо добре; а корпус не шкода, якщо загубиться. У цей момент у середнього сегмента й починаються проблеми: підвищення ціни автоматично підвищує очікування — а запропонувати натомість особливо нічого.

Показовий приклад — свіжі Redmi Note 17 і Note 17 Pro, про глобальну версію яких ми писали раніше. Камера хороша, але переважно вдень; продуктивність є, але запасу на роки немає; корпус захищений, але матеріали простіші за флагманські; екран яскравий, але без атрибутів дорогих апаратів на кшталт LTPO; оновлення обіцяють, але термін підтримки не вражає. Це «начебто непогано, але…» і створює на ринку парадокс: продажі флагманів пішли вгору.

Флагман як довгострокова інвестиція

Тут спрацьовує проста арифметика. Смартфони сьогодні все частіше купують на чотири-п’ять років — і якщо розділити «страшну» ціну флагмана на цей строк, вона перестає лякати:

апарат за 12 000 грн на два роки — це 6000 грн «за рік користування»;

флагман за 55 000 грн на п’ять років — близько 11 000 грн на рік.

Різниця вже не драматична, а натомість покупець отримує якісніші матеріали, довшу підтримку (яка часто перевищує реальний строк служби апарата), більше можливостей і запас продуктивності на роки. Додає ваги й інша тенденція: люди більше не хочуть годинами «допилювати» Android — їм потрібна стабільність із коробки, а її флагмани дають надійніше.

Є й неочевидний аргумент на користь дорогих моделей — здорожчання пам’яті. Через зростання цін на комплектуючі виробники змушені потроху погіршувати навіть найкращі апарати, аби не піднімати цінники на конкурентному ринку. Ми вже бачили це на прикладі Galaxy S27 Ultra, який, за чутками, залишиться без новітньої пам’яті LPDDR6 та накопичувача UFS 5.0 саме заради стримування ціни. У такій логіці торішній флагман зі старшими компонентами може виявитися вигіднішою покупкою за новий середняк.

Куди все рухається

Вдалі моделі середнього класу, звісно, ще з’являтимуться — але сенс їх купувати поступово розмивається. Через свою кількість смартфони дешевшають дедалі швидше, і навіть далекі від теми покупці ставлять цілком логічне запитання: навіщо брати новий середняк, коли торішній флагман коштує лише на кілька тисяч дорожче? Схоже, саме це питання й визначатиме ринок найближчі роки — а «золота середина» ризикує перетворитися на нішу, яку тиснуть з обох боків.