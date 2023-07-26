П’ять найкращих ТВ-приставок на Android на літо 2023 року

Щоб допомогти українським користувачам розібратися в багатому асортименті ТВ-приставок, які пропонуються на AliExpress ми вибрали п’ять найкращих девайсів на літо 2023 року, які варто розглянути.

Xiaomi mi TV Stick 4K . Тут стоїть чистий Android 11. При цьому цей стік також має підтримку Dolby Vision, Dolby Atmos. Працює приставка на процесорі S905Y4. Але слід купувати лише глобальну версію цього пристрою.

Vontar X-серія . Наприклад, Vontar X4 та X3. Відрізняються один від одного розмірами коробки. Версія X4 має процесор S905X4, 1000-мегабітний LAN. Вона також підтримує прошивку Slimbox. Vontar X3 – це унікальний бокс тим, що він має оригінальний порт прошивки UGOOS. Працює на процесорі Amlogic S905X3.

Tanix W2 та Tanix X4 . Версія Tanix W2 на 4/32 ГБ коштує близько 32 дол. При цьому цю модель в конфігурації 2/16 ГБ можна взяти ще дешевше і прошити на Slimbox. Тоді це буде шикарна приставка за власний кошт. Оснащений Tanix W2 процесором Amlogic S905W2, тому він спокійно запускає контент у 4К 60 к/с, YouTube.

У той же час у Tanix X4 трохи слабенький 5-герцовий Wi-Fi. При цьому модель дуже непогана. Встановлено на ній процесор S905X4.

Realme Stick 4K . Підтримує цей стік Netflix, Dolby Audio (але немає Dolby Vision). При цьому він має постійний HDR. Працює стік на базі Amlogic S905Y4. З недоліків пристрою – неможливість змінювати за допомогою пульта в комплекті гучність телевізора, вмикати або вимикати його. Ця ТВ-приставка чудово справляється з 4К 60 к/с, YouTube, Netflix.

X98 S500. Проблем з перегріванням цього пристрою точно немає. Крім того, це ТВ-стік із USB-портом. Тому ви без проблем зможете до нього підключити за бажанням SSD. Оснащена приставка процесором Amlogic S905Y4. У неї немає ліцензій, але при цьому є прошивки Slimbox. Вона легко тягне 4К 60 к/с, до того ж у неї достатньо потужності для різних варіантів використання. Операційна система тут – Android 11.