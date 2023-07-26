Статті

П’ять найкращих ТВ-приставок на Android на літо 2023 року

26.07.2023
1 хвилина на прочитання
Nokia Streaming Box 8010

Щоб допомогти українським користувачам розібратися в багатому асортименті ТВ-приставок, які пропонуються на AliExpress ми вибрали п’ять найкращих девайсів на літо 2023 року, які варто розглянути.

Xiaomi mi TV Stick 4K . Тут стоїть чистий Android 11. При цьому цей стік також має підтримку Dolby Vision, Dolby Atmos. Працює приставка на процесорі S905Y4. Але слід купувати лише глобальну версію цього пристрою.

Xiaomi mi TV Stick 4K

Vontar X-серія . Наприклад, Vontar X4 та X3. Відрізняються один від одного розмірами коробки. Версія X4 має процесор S905X4, 1000-мегабітний LAN. Вона також підтримує прошивку Slimbox. Vontar X3 – це унікальний бокс тим, що він має оригінальний порт прошивки UGOOS. Працює на процесорі Amlogic S905X3.

Vontar X

Tanix W2 та Tanix X4 . Версія Tanix W2 на 4/32 ГБ коштує близько 32 дол. При цьому цю модель в конфігурації 2/16 ГБ можна взяти ще дешевше і прошити на Slimbox. Тоді це буде шикарна приставка за власний кошт. Оснащений Tanix W2 процесором Amlogic S905W2, тому він спокійно запускає контент у 4К 60 к/с, YouTube.

Tanix W2

У той же час у Tanix X4 трохи слабенький 5-герцовий Wi-Fi. При цьому модель дуже непогана. Встановлено на ній процесор S905X4.

Realme Stick 4K . Підтримує цей стік Netflix, Dolby Audio (але немає Dolby Vision). При цьому він має постійний HDR. Працює стік на базі Amlogic S905Y4. З недоліків пристрою – неможливість змінювати за допомогою пульта в комплекті гучність телевізора, вмикати або вимикати його. Ця ТВ-приставка чудово справляється з 4К 60 к/с, YouTube, Netflix.

Realme Stick 4K

X98 S500. Проблем з перегріванням цього пристрою точно немає. Крім того, це ТВ-стік із USB-портом. Тому ви без проблем зможете до нього підключити за бажанням SSD. Оснащена приставка процесором Amlogic S905Y4. У неї немає ліцензій, але при цьому є прошивки Slimbox. Вона легко тягне 4К 60 к/с, до того ж у неї достатньо потужності для різних варіантів використання. Операційна система тут – Android 11.

X98 S500

Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter


26.07.2023
1 хвилина на прочитання
Back to top button