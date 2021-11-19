У TikTok з’явився конкурент – нова соціальна мережа Octi

Якщо ви давно мріяли зробити селфі у Великій залі школи магії та чарівництва Гоґвортс із всесвіту Гаррі Поттера, то тепер це цілком можливо. Топ американського магазину додатків для iPhone та iPad міцно застовбила нова соціальна мережа Octi. Вона є платформою, в якій об’єднані всі сучасні тренди: метавсесвіти, доповнена реальність, цифрові монети, а також NFT (так називається унікальний криптографічний об’єкт на основі зображення або відео).





Octi найбільше схожа на TikTok. У цій соціальній мережі користувачі можуть створювати власні відео на основі вже наявних сцен. Отримати нові сцени можна в магазині OctiShop за цифрові монети, асортимент магазину оновлюється щодня.

Octi, мабуть, перша соцмережа, чия бізнес-модель не будується навколо монетизації через рекламу. Сьогодні компанія має близько 20 партнерів, чиї товари вона продає своїм користувачам за octocoin плюс трохи доларів, – каже Олексій Алексанов, співзасновник венчурного фонду Cabra VC. – Для партнерів Octi цінність такого підходу компанії насамперед у підвищенні залучення клієнтів, а також у віральності серед молодої аудиторії. Для користувачів платформи основна цінність – це створення контенту та цифрових активів”.

Експерт вважає, що компанія використовує потребу нового покоління до створення контенту, бажання бути унікальним і сильно виділятися. “І все це не виходячи зі свого будинку. При цьому популярність користувачів прямо монетизується. Це справжня знахідка для сьогоднішніх підлітків.

На думку Катерини Антонової, засновника та CEO Aeris PR, Octi вдалося поєднати головні тренди сучасності в одному додатку. “Це допомогло стартапу привернути увагу та отримати велику кількість публікацій та згадок у ЗМІ. До того ж додаток поширюється з великою швидкістю: першими користувачами стали школярі та студенти, які із задоволенням розповідали про нього друзям”, – каже вона.

Експерт вважає, що програму не можна порівнювати з Clubhouse. “Це не просто додаток, в який можна буде трохи “пограти”: якщо платформа дійсно винагороджуватиме користувачів за створений ними контент, то дійсно залишиться з нами надовго. Враховуючи обсяг залучених коштів та ажіотаж навколо програми, Octi цілком може скласти конкуренцію Instagram, TikTok і Snapchat. Думаю, вже найближчим часом додаток з’явиться за межами США, особливо на азіатському ринку. Але й у Європі є всі шанси на успіх”.

Соціальна мережа швидко поширюється серед молоді – школярі та студенти активно розповідають про неї друзям

З Катериною Антоновою не згоден Іван Самойленко, керуючий партнер комунікаційної агенції B&C. Він вважає, що Octi навряд чи зможе конкурувати з такими гігантами, як Meta (Facebook) або іншими популярними соцмережами. “Зараз ця соцмережа цілком може привернути увагу аудиторії за рахунок ефекту новизни, але згодом напевно поступиться лідерством гігантам ІТ-індустрії. – стверджує він.

Фахівець вважає, що із створенням метавсесвітів є проблеми технологічного характеру. “Створення метавсесвіту, використання віртуальної та доповненої реальності у повсякденному житті людей зараз перебуває в початковій стадії. Навіть щодо Meta у фахівців є сумніви, що компанія здатна створити технологічно досконалий продукт та впровадити його”, – робить висновок Самойленко.