Стало відомо, як виявити приховану камеру за допомогою iPhone

Власники смартфонів лінійки iPhone 12 та iPhone 13 можуть виявляти приховані камери з точністю до 89%, заявили дослідники з Азії.





Справа в тому, що в цих апаратах використовується технологія LIDAR, яка визначає відстань до об’єкта за допомогою світла.

За допомогою LIDAR можна виявити приховані у приміщеннях камери. Техніка отримала назву LAPD (Laser-Assisted Photography Detection – виявлення фотографій лазером”). Фактично, камера iPhone шукає незвичайні відображення в області сканування і таким чином визначає, чи встановлена ​​там прихована камера.

Вчені заявили, що планують відкрити код своєї програми для всіх бажаючих, тому у майбутньому у власників “яблучних” пристроїв з’явиться можливість шукати приховані камери у приміщеннях.