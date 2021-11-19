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Стало відомо, як виявити приховану камеру за допомогою iPhone

19.11.2021
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iPhone 13 Pro

Власники смартфонів лінійки iPhone 12 та iPhone 13 можуть виявляти приховані камери з точністю до 89%, заявили дослідники з Азії.


Справа в тому, що в цих апаратах використовується технологія LIDAR, яка визначає відстань до об’єкта за допомогою світла.

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За допомогою LIDAR можна виявити приховані у приміщеннях камери. Техніка отримала назву LAPD (Laser-Assisted Photography Detection – виявлення фотографій лазером”). Фактично, камера iPhone шукає незвичайні відображення в області сканування і таким чином визначає, чи встановлена ​​там прихована камера.

Вчені заявили, що планують відкрити код своєї програми для всіх бажаючих, тому у майбутньому у власників “яблучних” пристроїв з’явиться можливість шукати приховані камери у приміщеннях.

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19.11.2021
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