Google Pixel 9 Pro показали задовго до анонсу

Авторитетний інсайдер Стів «OnLeaks» Хеммерстоффер поділився рендерами майбутнього флагманського смартфона Google Pixel 9 Pro, вихід якого очікується лише у жовтні 2024 року.

Судячи з зображень, Pixel 9 Pro отримає трохи менший екран, плоскі панелі та грані, а також змінений блок камер. Інсайдер стверджує, що наступний флагман Google запропонує 6,5-дюймовий OLED-дисплей замість 6,7-дюймової панелі в Pixel 8 Pro.

Цілком ймовірно, що Google піде загальної тенденції і використовує титановий сплав в рамках, як це зробила Apple в iPhone 15 Pro, а Samsung – в Galaxy S24 Ultra.

Швидше за все, Google офіційно розкриє дизайн Pixel 9 у травні, а повноцінний анонс відбудеться лише восени 2024 року.