Realme випустила дешевий смартфон, якому немає аналогів в Україні

Компанія realme представила свій перший смартфон бюджетної лінійки Note – realme Note 50. Розповідаємо, чим цей гаджет може вас здивувати.

realme Note 50 оснащений 6,74-дюймовим LCD-дисплеєм (IPS-матриця) з роздільною здатністю HD+ (1600 x 720 пікселів), частотою оновлення 90 Гц і частотою дискретизації сенсора 180 Гц. У ньому передбачено вологозахист IP54.

Сканер відбитків пальців розташований на бічній грані, але в пристрої також є розблокування по обличчю. Працює смартфон під управлінням Android 13 Go на базі Realme UI T.

За продуктивність відповідає чип Unisoc T612 з 4 ГБ оперативної пам’яті і накопичувачем на 64 ГБ. Серед інших особливостей – фронтальна камера на 5 Мп, основна на 13 Мп, монохромний сенсор, слот для карт пам’яті microSD і акумулятор ємністю 5000 мАг з підтримкою зарядки потужністю 10 Вт через порт USB-C.

realme Note 50 уже доступний у деяких країнах за ціною ~$65.