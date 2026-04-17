Hardnews

Анонсовано смартфони HONOR 600 та HONOR 600 Pro з акумуляторами ємністю 7000 мА·год та дисплеями яскравістю 8000 ніт

Автор:
Карел Тетяна

HONOR 600 та HONOR 600 Pro вже додано на офіційний сайт виробника. Там же оприлюднено всі характеристики пристроїв.

Ось яким вийшов HONOR 600:

  • Екран: 6,57 дюйма, LTPS OLED, 1,5K, 120 Гц, 8000 ніт, товщина рамок 0,98 мм
  • Процесор: Snapdragon 7 Gen 4
  • ОЗУ: 8 або 12 ГБ
  • Накопичувач: 256 ГБ
  • Задня камера: 200+12 Мп
  • Селфі-камера: 50 Мп
  • Акумулятор: 7000 мА*год
  • Провідна зарядка: 80 Вт
  • Зворотна дротова зарядка: 27 Вт
  • Бездротова зарядка: немає
  • ОС: Android 16 з MagicOS 10
  • Функція перетворення фото у відео на основі ШІ
  • Захист: IP66/IP68/IP69/IP69K
  • Товщина: 7,8 мм
  • Вага: 190 г
  • Кольори: чорний, білий, помаранчевий

Дизайн смартфона такий:

А це параметри HONOR 600 Pro:

  • Екран: 6,57 дюйма, LTPS OLED, 1,5K, 120 Гц, 8000 ніт, товщина рамок 0,98 мм
  • Процесор: Snapdragon 8 Elite
  • ОЗУ: 12 ГБ
  • Накопичувач: 512 ГБ
  • Задня камера: 200+12+50 Мп
  • Селфі-камера: 50 Мп
  • Акумулятор: 7000 мА*год
  • Провідна зарядка: 80 Вт
  • Зворотна дротова зарядка: 27 Вт
  • Бездротова зарядка: 50 Вт
  • ОС: Android 16 з MagicOS 10
  • Функція перетворення фото в відео на основі ШІ
  • Захист: IP66/IP68/IP69/IP69K
  • Товщина: 7,8 мм
  • Вага: 190 г
  • Кольори: чорний, білий, помаранчевий

Дизайн:

Поділитися цією статтею
Зараз на головній

Останні новини

Вас може зацікавити