Анонсовано смартфони HONOR 600 та HONOR 600 Pro з акумуляторами ємністю 7000 мА·год та дисплеями яскравістю 8000 ніт

HONOR 600 та HONOR 600 Pro вже додано на офіційний сайт виробника. Там же оприлюднено всі характеристики пристроїв.

Ось яким вийшов HONOR 600:

Екран: 6,57 дюйма, LTPS OLED, 1,5K, 120 Гц, 8000 ніт, товщина рамок 0,98 мм

Процесор: Snapdragon 7 Gen 4

ОЗУ: 8 або 12 ГБ

Накопичувач: 256 ГБ

Задня камера: 200+12 Мп

Селфі-камера: 50 Мп

Акумулятор: 7000 мА*год

Провідна зарядка: 80 Вт

Зворотна дротова зарядка: 27 Вт

Бездротова зарядка: немає

ОС: Android 16 з MagicOS 10

Функція перетворення фото у відео на основі ШІ

Захист: IP66/IP68/IP69/IP69K

Товщина: 7,8 мм

Вага: 190 г

Кольори: чорний, білий, помаранчевий

Дизайн смартфона такий:

А це параметри HONOR 600 Pro:

Екран: 6,57 дюйма, LTPS OLED, 1,5K, 120 Гц, 8000 ніт, товщина рамок 0,98 мм

Процесор: Snapdragon 8 Elite

ОЗУ: 12 ГБ

Накопичувач: 512 ГБ

Задня камера: 200+12+50 Мп

Селфі-камера: 50 Мп

Акумулятор: 7000 мА*год

Провідна зарядка: 80 Вт

Зворотна дротова зарядка: 27 Вт

Бездротова зарядка: 50 Вт

ОС: Android 16 з MagicOS 10

Функція перетворення фото в відео на основі ШІ

Захист: IP66/IP68/IP69/IP69K

Товщина: 7,8 мм

Вага: 190 г

Кольори: чорний, білий, помаранчевий

Дизайн: