Топ-менеджери Apple розкритикували ноутбуки на базі Windows за дешевий пластик

Старший віцепрезидент Apple з апаратних розробок Джон Тернус і старший віцепрезидент з глобального маркетингу Грег Джозвіак розповіли про MacBook Neo, майбутні iPad і Mac, а також про можливий найближчий вихід «розумних» окулярів.

За словами Тернуса, MacBook Neo вартістю 599 доларів на чіпі A18 Pro, з алюмінієвим корпусом і тривалим часом автономної роботи, створювався як альтернатива дешевим Windows-ноутбукам.

Продукти в цій сфері — всі з пластику, їх можна буквально зігнути. Виробники намагалися заощадити на всьому, аби тільки знизити ціну. Ми ж зробили якісний Mac за доступною ціною, — заявив він.

Джозвіак додав, що назва Neo обрана не випадково: вона означає «нове переосмислення» недорогого, але якісного ноутбука.

Керівники Apple також спростували чутки про можливе злиття iPad і Mac. «У нас ніколи не було ідеї об’єднати ці дві речі», — підкреслив Тернус. За його словами, компанія фокусується на поліпшенні кожного продукту окремо.

Щодо розумних окулярів Джозвіак дав обережний, але показовий коментар: «Vision Pro зазирнула в майбутнє, щоб показати, як можна об’єднати цифровий і фізичний світи. Це об’єднання неминуче — в цьому суть просторових обчислень». Він не назвав конкретних термінів, проте аналітики припускають, що перші окуляри Apple можуть з’явитися наприкінці 2026-го, на початку 2027 року.

Говорячи про штучний інтелект, експерти зазначили, що компанія не гнається за впровадженням технологій заради технологій. «Ми думаємо про те, як використовувати ШІ для створення кращих продуктів і вражень», — пояснив Тернус. Прикладом він назвав функцію перекладу в реальному часі на AirPods. Джозвіак додав: «Нам важливо, щоб людина не обов’язково знала, що це ШІ. Ми привносимо людяність».

Топ-менеджери також згадали про минулі невдачі компанії. Джозвіак зазначив, що перший MacBook Air 2008 року продавався погано через повільний жорсткий диск і перегрів, але в 2010 році оновлена версія стала найпопулярнішим ноутбуком у світі. Тернус навів як приклад Apple Maps: під час запуску додаток критикували за неточності, але після багаторічного доопрацювання він став якісним продуктом.

Я спостерігаю, як ми рухаємося в правильному напрямку, і це надихає, — сказав Тернус.

На запитання про те, яке слово визначає майбутнє Apple, Джозвіак відповів: «Людяність. В епоху ШІ ми ставимо людей у центр кола».