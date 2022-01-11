Складено рейтинг кращих недорогих розумних годинників

Розумний годинник – це дорогі брендові гаджети з широким функціоналом. Однак на ринку величезна кількість недорогих моделей від маловідомих покупцям компаній. Чи є серед них гідні уваги в 2022 році?





Ринок електроніки даного типу умовно розділений на дві частини – фітнес браслети і розумні годинники. Перші відносно недорогі, а от другі часто мають високий цінник. Для тих покупців, які хочуть перейти від браслета до годинника, але не наважуються відразу витрачати багато грошей, є величезний вибір моделей з дешевим цінником. Їхній функціонал поступається дорожчим варіантам, але і його багатьом покупцям буде достатньо. Наш рейтинг кращого розумних годинників з доступною ціною допоможе визначитися з покупкою.

IRBIS СІРІУС

Екран: TN, 1,28 дюйми, 240*240

Товщина: 6,5 мм

Вага: 41 грам

Батарея: 200 мАг

Вологозахист: є, IP67

Доступний смарт-годинник Irbis Сіріус – це модель, яка за своїм функціоналом швидше ближче до фітнес-трекера, що, втім, властиве багатьом недорогим годинникам.

Девайс отримав пластиковий корпус і силіконові ремінці, але виглядає пристрій досить симпатично і точно дорожче за свою вартість. Вбудованого акумулятора вистачає на 10 днів роботи, для заряджання використовується кабель із пропрієтарним магнітним кріпленням.

Функції годинника представлені підрахунком кроків, пульсу, калорій, тиску крові. Цей пристрій має вбудований будильник, 8 тренувальних режимів. Він повідомляє про дзвінки та сповіщення, а також дозволяє керувати музикою на смартфоні.

Переваги:

Виглядає дорожче за вартість.

Непоганий екран.

Гарна автономність.

Недоліки:

Точність вимірів залишає бажати кращого.

BQ WATCH 1.0

Екран: TN, 1,28 дюйми, 320*385

Товщина: 10,8 мм

Вага: 36 грам

Батарея: 160 мАг

Вологозахист: є, IP67

Недорогі смарт-годинники від BQ отримали досить брутальний дизайн, тому більшою мірою вони підійдуть для чоловіків.

Ця модель не похвалиться широким функціоналом, але базові функції у неї представлені достатньою мірою. З її допомогою можна контролювати пульс, вміст кисню в крові та її тиск, дізнатися про кількість пройдених кроків та спалені калорії. Є у неї функція контролю активності протягом дня, моніторинг сну, а також тренувальні режими, які стануть у нагоді тим, хто займається спортом.

Вбудованого акумулятора при навантаженні вистачає на 7 днів, а в режимі очікування годинник живе до місяця. Наявність вологозахисту дозволяє занурювати девайс у воду на глибину до метра на 30 хвилин.

Переваги:

Брутальний дизайн.

Досить непоганий за якістю зображення дисплей.

Є багато спортивних режимів.

Зручний додаток.

Недоліки:

Не дуже зручний пластиковий ремінець.

Екран легко подряпати.

Не найточніші виміри.

HAYLOU SOLAR LS05

Екран: TN, 1,28 дюйми, 240*240

Товщина: 11,4 мм

Вага: 54 грами

Батарея: 340 мАг

Вологозахист: є, IP68

Haylou – це китайський виробник, що є партнером Xiaomi, що дозволяє не списувати з рахунків продукцію цього бренду відразу.

Ця модель відноситься до дешевих, але має свої особливості. Корпус тут поєднує метал і пластик, що виглядає краще, ніж повністю пластикова конструкція. Годинник досить масивний, тому краще виглядає на чоловічій руці, та й за відчуттями для дівчини вони можуть бути не надто зручні.

Серед функцій у цих годинниках є вимірювання пульсу та кроків, пройденої відстані та спалених калорій, контроль сну та дихальних процедур, а також 12 режимів для тренувань. Цей пристрій відображає повідомлення та дозволяє відповідати на дзвінки або скидати їх. Модель допоможе з пошуком телефону, а також перемикає музику на ньому.

Автономність може досягати місяця, але багато в чому залежить від використання, тому реальні показники зазвичай нижчі.

Переваги:

Частково – металевий корпус.

Точність вимірів.

Довго тримають заряд.

Зручний інформативний додаток.

Стильний дизайн (переважно підійдуть чоловікам).

Недоліки:

Невисока роздільна здатність.

Марка поверхня дисплея.

Модель масивна – для дівчат може бути незручною.

LENOVO S2

Екран: IPS , 1,4 дюйма, 240*240

Товщина: 10,5 мм

Вага: 41 грам

Батарея: 180 мАг

Вологозахист: є, 3 ATM

Цей бюджетний годинник порадує свого власника стильним зовнішнім виглядом, явно запозиченим у Apple Watch. Корпус тут металевий, а ремінець за умовчанням із щільної тканини, але за бажання його можна замінити на будь-який сторонній, тому що кріплення універсальні.

Акумулятора цієї моделі вистачає на 15 днів роботи, вологозахист дозволяє занурюватися під воду на 3 метри. Серед функцій пристрою 12 спортивних режимів, відстеження сну, підрахунок ЧСС, спалених калорій, кроків, відображення повідомлень та нагадування про необхідність рухатися.

Переваги:

Великий якісний екран.

Стильна зовнішність.

Тривала автономність.

Недоліки:

Періодично втрачає зв’язок із додатком на смартфоні.

ZTE WATCH LIVE

Екран: IPS, 1,3 дюйми, 240*240

Товщина: 9,7 мм

Вага: 42 грами

Батарея: 200 мАг

Вологозахист: є, IP68

Годинник від компанії ZTE привертає увагу якісною збіркою та симпатичним дизайном. Корпус металевий, прямокутної форми, екран закритий 2.5D склом, ремінці з якісного силікону.

Акумулятора цієї моделі вистачає на 20 днів роботи при не інтенсивному використанні, інакше сяде він швидше.

Функціонал цього розумного годинника включає вимірювання ЧСС, вмісту кисню в крові, кроків, а також контроль сну. Є в цьому пристрої тренувальні режими, контроль дихання для медитації, відображення повідомлень. Приємним бонусом є можливість керування камерою та плеєром на смартфоні.

Переваги:

Якість збірки.

Гарний дизайн.

Добре тримає заряд.

Можна керувати камерою та музикою.

Недоліки:

Дуже безпосередньо здійснює вимірювання.

IMILAB KW66

Екран: TFT, 1,28 дюйми, 240*240

Товщина: 12,7 мм

Вага: 54 грами

Батарея: 340 мАг

Вологозахист: є, IP68

Цей недорогий смарт-годинник сподобається тим, хто шукає щось досить суворе і з гарною якістю складання. Екран тут невеликий, але тішить високою яскравістю. Корпус виконаний із металу, задня сторона пластикова. Ремінці силіконові. Дехто відзначає, що вони досить жорсткі, тому можуть не сподобатися. Комплект включає чорний та зелений варіант ремінців.

Дана модель вміє підраховувати ЧСС, спалені калорії та кроки. Вона стежить за сном, нагадує необхідність рухатися, відображає повідомлення та дозволяє відхиляти дзвінки. Ще цей годинник вміє керувати музикою. Спортивних режимів тут передбачено 13, а батарейка здатна пропрацювати до 7 днів при активному використанні.

Переваги:

Металевий корпус.

Якісно зібрані.

Досить точні виміри.

Два варіанти кольорів ремінців у комплекті.

Є керування плеєром смартфона.

Недоліки:

Не найвища автономність.

Ремінці жорсткі.

Відображається лише частина повідомлення та їх не можна видаляти відразу.

CANYON MARZIPAN CNS-SW75

Екран: IPS, 1,22 дюйми, 240*240

Товщина: 11 мм

Вага: 35,9 грам

Батарея: 150 мАг

Вологозахист: є, IP68

Годинник Canyon – це модель, створена спеціально для дівчат. У неї гарний дизайн, алюмінієвий корпус, кілька кольорів на вибір і одразу два ремінці в комплекті: силіконовий та зі шкіри.

Ці годинники мають вологозахист, можуть на одному заряді працювати до 20 днів і пропонують масу можливостей. В них передбачений жіночий календар, кілька режимів для занять спортом, крокомір, моніторинг сну, нагадування про необхідність рухатися. Цей девайс розповість про вміст кисню в крові, відобразить повідомлення зі смартфона та дозволить керувати аудіоплеєром.

Переваги:

Стильний дизайн.

Два ремінці у комплекті.

Великий функціонал.

Тривала автономна робота.

Недоліки:

Іноді втрачають зв’язок зі смартфоном.

Повідомлення не відображаються повністю.

AMAZFIT BIP U PRO

Екран: IPS, 1,43 дюйми, 320*302

Товщина: 11 мм

Вага: 31 грам

Батарея: 220 мАг

Вологозахист: є, 5 АТМ

Цей недорогий годинник пропонує пластиковий корпус і силіконовий ремінець, яскравий дисплей з хорошим покриттям антивідблиску і три колірні рішення.

Незважаючи на невисоку вартість, модель радує досить швидкою роботою, наявністю вбудованого GPS та мікрофона. Але останній призначений для взаємодії з Alexa, тому для України є не дуже актуальним. Автономність пристрою досягає 5 днів за активного використання. Якщо не включати бездротові модулі, то значення зростає до 9 днів.

Функції тут представлені моніторингом сну, розумним будильником, датчиком активності, контролем ЧСС та вмістом кисню в крові. Ще тут передбачено календар жіночого циклу та вимірювання рівня стресу. Також цей годинник дозволяє керувати камерою і музикою на смартфоні, відображає вміст повідомлень і допомагає знайти телефон.

Переваги:

Якісна збірка.

Гарний екран.

Вбудований GPS.

Управління музикою та камерою.

Зручний додаток для налаштування та відстеження показників.

Недоліки:

Скромна автономність.

Підтримується лише Alexa.

GEOZON SPRINT

Екран: IPS, 1,44 дюйми, 240*240

Розміри: 25*51,3*6 мм

Вага: 35 грам

Батарея: 320 мАг

Вологозахист: IP65

Geozon Sprint – це недорогий розумний годинник, який крім стандартних функцій отримав можливість здійснювати дзвінки і писати смс. Для цього в девайсі є роз’єм для сімкарт формату micro. За відгуками мікрофон та динамік непогані – скаржитися на якість дзвінків не доводиться. Модель підійде для занять спортом як у залі, так і на відкритому повітрі – для цього є GPS модуль. Девайс має власну ОС, тому може працювати без синхронізації зі смартфоном, але за бажання всі дані можна вивантажити у фірмовий додаток. Серед функцій – моніторинг пульсу та сну, запис маршрутів, спортивні режими. Максимальний час роботи – 5 днів.

Переваги:

Приємна зовнішність.

Якісне складання.

Є підтримка сімкарти.

Непоганий набір можливостей.

Зрозумілий інтерфейс.

Точність вимірювань – за відгуками пульсометр і крокомір не брешуть.

Якісний дисплей – яскравості вистачає навіть у сонячний день.

Недоліки:

Невисока автономність.

Важко встановити сімкарту.

Слабкий вологозахист.

XIAOMI MI WATCH LITE

Екран: TFT, 1,4 дюйми, 320*320

Товщина: 10,9 мм

Вага: 35 грам

Батарея: 230 мАг

Вологозахист: є, 5 АТМ

Ця бюджетна модель від Xiaomi сподобається тим, хто шукає девайс від відомого виробника та не хоче платити багато. Корпус годинника пластиковий, але відрізняється гарною якістю. Ремінець виконаний з аналогічного матеріалу, на вибір є 10 різних яскравих кольорів, що дозволить вибрати підходящий варіант під свій смак.

Можливості годинника досить стандартні – моніторинг сну, підрахунок кроків, пульсу, калорій, дихальні вправи, а також спортивні режими. Є тут відображення повідомлень, будильник, погода та керування музикою. Приємним бонусом для недорогого пристрою є наявність вбудованого GPS.

Батарейка у цього годинника здатна пропрацювати до 9 днів на одному заряді.

Переваги:

Вбудований GPS.

Якість збирання.

Багато кольорів ремінців на вибір.

Зручний додаток.

Недоліки:

Не найвища автономність на фоні конкурентів.

HUAWEI WATCH FIT

Екран: AMOLED , 1,64 дюйма, 456*240

Товщина: 10 мм

Вага: 21 грам

Вологозахист: є, 5 ATM

HUAWEI Watch Fit за своєю зовнішності швидше нагадують фітнес-трекер, але функціонал у них досить широкий, та й сама компанія позиціонує їх саме як розумний годинник.

Дана модель отримала якісний AMOLED екран з витягнутою формою, що багато хто вважає зручнішим варіантом для моніторингу інформації. Є в них вбудований GPS модуль, що робить їх використання для тренувань більш відповідним, а також у них передбачена функція вимірювання вмісту кисню в крові, що останнім часом стало дуже актуальним.

Крім того, цей годинник порадує величезною кількістю режимів спортивних тренувань, підрахунком пульсу та кроків, відображенням повідомлень, безліччю яскравих циферблатів, керуванням камерою та музикою.

Все це доповнюється чудовою збіркою та мінімальною вагою, що дозволить забути про наявність годинника на руці. Вбудований акумулятор розрахований на 10 днів роботи, при активному використанні цей час знизиться до 7 днів, а при увімкненому GPS заряду вистачить на добу. Приємним бонусом є швидка зарядка.

Одночасно з цією моделлю у продажу з’явилися HONOR Watch ES, що відрізняються лише кріпленням ремінців до корпусу, а в іншому це майже точна копія з аналогічною вартістю.

Переваги:

Точність вимірів.

Легка вага.

Вбудований GPS.

Величезна кількість спортивних режимів.

Зручне ПЗ.

Швидка зарядка та пристойна автономність.

Недоліки:

Немає.

REALME WATCH 2 PRO

Екран: IPS, 1,75 дюйми, 320*385

Товщина: 12 мм

Вага: 40 грам

Батарея: 390 мАг

Вологозахист: є, IP68

Компанія realme на ринку смарт-годинників не так давно. На цьому етапі всі моделі бренду відносяться до бюджетного сегменту. Watch 2 Pro – це флагманський пристрій. Він виділяється на тлі конкурентів більшим дисплеєм, тобто взаємодіяти з годинником простіше, та й інформація відображається наочніше.

Корпус тут пластиковий, ремінці силіконові. Вбудованого акумулятора вистачає на два тижні роботи, але при дуже активній взаємодії з девайсом він сяде швидше. Серед функцій у цій моделі є підрахунок кисню та пульсу, контроль сну, кілька режимів тренувань, пошук смартфона, будильник, керування музикою та камерою, відображення повідомлень.

Переваги:

Великий та якісний екран.

Є керування камерою, музикою, пошук смартфона.

Довгий час автономної роботи.

Якість збирання.

Недоліки:

Програма не дуже коректно працює з iOS.

Немає GPS (з урахуванням вартості моделі).

AMAZFIT GTS

Екран: AMOLED, 1,65 дюйми, 442*348

Товщина: 9,4 мм

Вага: 24,8 грам

Батарея: 200 мАг

Вологозахист: є, 5 ATM

Amazfit можна по праву назвати одним із найкращих брендів серед недорогих та середньоцінових пристроїв. Дана модель своїм дизайном сильно нагадує годинник від Apple, але при цьому коштує в рази дешевше, що і привертає до неї увагу. Корпус у неї виконаний з алюмінію, ремінці виготовлені із силікону.

Екран тут представлений якісною AMOLED матрицею з високою роздільною здатністю. Він досить великий, а для безпеки його закрили склом Gorilla Glass 3 із якісним олеофобним покриттям. Автономність пристрою сягає 14 днів. Якщо безперервно користуватися модулями бездротового з’єднання, акумулятор розрядиться за 25 годин.

Цей смарт-годинник можна використовувати на глибині до 50 метрів, у них маса спортивних режимів, включаючи кілька тренувань з плавання, а ще вони вміють самостійно розпізнавати тип активності і запускають відповідний режим. Цей пристрій вміє рахувати кроки та ЧСС, оцінює фізичне та психічне здоров’я, стежить за сном, нагадує про необхідність рухатися, а також відображають корисну інформацію зі смартфона.

Переваги:

Тонкий алюмінієвий корпус.

Відмінний екран із захисним склом.

Декілька кольорових оформлень.

Точність вимірів.

Керування музикою на смартфоні.

Вбудований GPS.

Недоліки: