Складено рейтинг кращих музичних смартфонів з відмінним звуком і адекватною ціною в 2021 році

Багато користувачів помилково вважають, що смартфони, здатні видавати адекватний звук, присутні тільки в преміальному сегменті. Це помилка. Нещодавно ринок поповнився кількома пристойними пристроями, оснащеними стереодинаміки. Слухати на них музику можна і без навушників. Якщо це саме те, що ви шукали – читайте статтю до кінця.





№5 – Xiaomi Poco M3

Для своєї ціни Poco M3 звучить просто приголомшливо. Звук виходить об’ємним, гучним і чистим. За нього відповідають не гібридні стереодинаміки, а повноцінні – один розташований зверху, другий знизу. Насолоджуватися музикою ви зможете довго – акумулятор велетенської ємності 6000 мАг про це подбає. Також у гаджета крутий дизайн з незвичайною спинкою.



№4 – Xiaomi Poco X3 NFC

Xiaomi Poco X3 NFC хоч і не має двох повноцінних динаміків (мультимедійного підіграє розмовний), але звучить теж круто. Зате він перевершує Poco M3 за рахунок 120-герцового екрану, що видає картинку з розгорткою 120 Гц і спритного процесора Snapdragon 732G на борту, якому по зубах будь-які сучасні ігри.



№3 – Samsung Galaxy A52

У A52 теж гібридний дует, але причепитися до того, який звук він видає точно не можна. Він тут гучний, насичений НЧ і в цілому краще, ніж у багатьох конкурентів за аналогічною ціною. До того ж, у моделі крутий і незвичайний дизайн, 90-герцовий AMOLED дисплей і вряди-годи нормальний процесор Snapdragon 720G під капотом.



№2 – Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro видає крутий звук через стереодинаміки, який доповнюється контрастною і насиченою картинкою на AMOLED панелі з частотою розгортки 120 Гц. Корпус пристрою захищений за стандартом IP53, батарея ємністю 5020 мАг впевнено витримує день активного користування, а Snapdragon 732G зараз забезпечує адекватну роботу інтерфейсу, ігри та програми для інтернету.



№1 – Pixel 4a

Pixel 4a володіє мініатюрними розмірами, тому якщо ви ненавидите великі сучасні лопати і шукаєте пристрій, яким можна було б користуватися однією рукою – зверніть на модель увагу. Щодо звуку, стереодинаміки звучать голосно, чисто і об’ємно – на рівні більш дорогих пристроїв. Варті уваги і еталонні для класу фотоможливості 12.2-мегапіксельного сенсора.

