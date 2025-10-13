Vivo X300 і X300 Pro повністю розсекречені напередодні прем’єри

У мережі з’явилися знімки, ймовірно зроблені на закритій презентації смартфонів vivo X300 і X300 Pro. Вони демонструють всі ключові характеристики і дизайн новин, що готуються до випуску, прем’єра яких відбудеться вже сьогодні.

Якщо вірити джерелу, vivo X300 Pro (V2502A) оснастять процесором MediaTek Dimensity 9500, АКБ на 6510 мАг з 90-ватним зарядним пристроєм, а також 6,78-дюймовим OLED-екраном BOE Q10+ (2800×1260 пікселів, 120 Гц). Характеристики камер, згідно з витоком, такі:

Основна: 200 Мп (Sony LYT-828, OIS, ЕФР 24 мм).

Ультраширококутна: 50 Мп (Samsung ISOCELL JN1).

Телефото: 200 Мп (Samsung ISOCELL HPB, OIS, 85 мм).

Фронтальна: 50 Мп (Samsung ISOCELL JN1, 92°).

За обробку знімків відповідатимуть фірмові чіпи vivo VS1 і V3+. Крім того, новинку оснастять додатковими підсилювачами сигналу мережі. Очікувані габарити корпусу із захистом IP68 становлять 161,98 x 75,48 x 7,99 мм, вага — 226 грамів.

Список характеристик, за наявними даними, доповнять стереодинаміки, ультразвуковий сканер відбитків пальців, настроювана кнопка швидкого доступу і прошивка на базі Android 16 з коробки. Гаджет повинні представити в білому, синьому, чорному і коричневому кольоровому виконанні.

Базовий vivo X300 (V2509A) повинен бути оснащений 6,31-дюймовим OLED-екраном (2640×1216 пікселів, 120 Гц), чіпом Dimensity 9500 і акумулятором ємністю 6040 мАг. Характеристики камер, згідно з інсайдом, такі:

Основна: 200 Мп (Samsung ISOCELL HPB, OIS, ЕФР 23 мм).

Ультраширококутна: 50 Мп (Samsung ISOCELL JN1).

Телефото: 50 Мп (Sony LYT-602, OIS, 50 мм).

Фронтальна: 50 Мп (Samsung ISOCELL JN1, 92°).

Пристрій також повинен отримати корпус із захистом за стандартом IP68. Кольорів, як очікується, буде чотири: фіолетовий, синій, червоний і чорний.

Офіційні подробиці про новинки, включаючи дату початку продажів і роздрібні ціни, стануть відомі під час презентації.