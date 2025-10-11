Українським вчителям подвоїли «критичні» доплати: хто отримає 2000 грн, а кому нарахують всі 4000 грн

З вересня 2025 року українським вчителям збільшили розмір доплати за роботу у несприятливих умовах. Надбавка до зарплатні, яку почали виплачувати на початку року, спершу встановила 1000 грн. Але восени урядовці вирішили підвищити її до 2000 грн. Частина ж освітян вже у жовтні може отримати навіть 4000 грн доплати.

За що вчителям виплачуватимуть додаткові 2000 грн?

Так званий бонус до зарплатні освітянам України почали виплачувати за роботу під час дії в країні військового стану. Адже забезпечити нормальний перебіг навчального процесу в умовах постійних повітряних тривог та блекаутів вкрай складно. Це вимагає від вчителів повної самовіддачі та навіть свого роду гнучкості.

Освітянам доводиться постійно адаптуватися до змін у навчальній програмі, форми навчання – з очної на дистанційну та навпаки. Крім того вчителям доводиться брати на себе відповідальність за безпеку своїх вихованців, супроводжуючи їх в укриття під час ракетних атак.

Кому із вчителів додатково платитимуть по 4000 грн в місяць?

Більшості українських освітян доплату за несприятливі умови праці підвищили до 2000 грн. Однак майже 25 тисяч працівників галузі освіти вже сьогодні може розраховувати на надбавку в розмірі 4000 грн. Ідеться про вчителів, що працюють на прифронтових територіях.

Платити підвищену доплату в розмірі 4000 грн будуть вчителям з 84 громад, що входять до складу 9 областей:

Сумської;

Чернігівської;

Харківської;

Донецької;

Дніпропетровської;

Луганської;

Запорізької;

Херсонської;

Миколаївської.

Підвищені виплати у розмірі 2000 грн та 4000 грн надійдуть освітянам вже у жовтні 2025 року. Надбавку регулярно зараховуватимуть на зарплатні картки аж до грудня. Проте вже з наступного року доплату можуть зменшити чи відмінити у зв’язку із запланованим урядом підвищенням вчительської зарплатні. Та достеменно це ще невідомо, адже все залежить від оброїий урядовцями моделі підвищення зарплатні та її фактичного розміру.