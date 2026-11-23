Компанія BlackBerry, яка раніше була відома насамперед своїми смартфонами з фізичною клавіатурою, представила новий програмний продукт для корпоративного ринку. Йдеться про Access Secure Browser — захищений браузер для Windows, створений на основі Chromium. Його головне завдання — забезпечити безпечний доступ до робочих документів і корпоративних сервісів навіть із особистих комп’ютерів співробітників.

Особливість рішення полягає в тому, що компаніям не потрібно отримувати повний контроль над пристроями працівників. Натомість адміністратори можуть керувати лише захищеним робочим середовищем браузера, встановлюючи необхідні правила доступу та обробки інформації.

Корпоративні документи зберігаються окремо від Windows

BlackBerry Access Secure Browser підтримує прогресивні вебзастосунки (PWA), завдяки чому співробітники можуть користуватися корпоративними сервісами без встановлення окремих програм. Зокрема, через браузер доступні вебверсії Microsoft Outlook, Teams та OneDrive.

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Однією з найважливіших функцій стала ізоляція завантажених документів. На відміну від звичайних браузерів, Access Secure Browser не зберігає корпоративні файли у стандартних папках Windows. Натомість вони потрапляють у спеціальний зашифрований контейнер, доступ до якого контролюється засобами безпеки BlackBerry.

Крім того, розробники інтегрували в браузер компоненти офісного пакета LibreOffice. Це дозволяє відкривати та редагувати документи навіть без підключення до інтернету. Така можливість буде корисною під час відряджень або роботи в місцях із нестабільним зв’язком.

Браузер може працювати навіть без інтернету

Нове рішення орієнтоване насамперед на великі компанії, державні установи та підприємства критичної інфраструктури, де діють підвищені вимоги до захисту інформації.

Для доступу до внутрішніх ресурсів організацій використовується власна мережева інфраструктура BlackBerry. Передбачена також можливість розгортання браузера в повністю ізольованих корпоративних мережах, які не мають підключення до глобального інтернету.

Access Secure Browser інтегрується з платформою BlackBerry UEM, що дозволяє адміністраторам централізовано керувати правилами безпеки, автентифікацією користувачів і доступом до документів.

Таким чином, BlackBerry пропонує альтернативу традиційному корпоративному управлінню комп’ютерами, за якої роботодавець контролює робочі дані, не втручаючись в особисте середовище співробітника. Вартість нового браузера та умови його ліцензування поки не уточнюються.