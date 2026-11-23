Компания BlackBerry, ранее известная прежде всего своими смартфонами с физической клавиатурой, представила новый программный продукт для корпоративного рынка. Речь идет об Access Secure Browser — защищенном браузере для Windows, созданном на базе Chromium. Его главная задача — обеспечить безопасный доступ к рабочим документам и корпоративным сервисам даже с личных компьютеров сотрудников.

Особенность решения заключается в том, что компаниям не нужно получать полный контроль над устройствами сотрудников. Вместо этого администраторы могут управлять только защищенной рабочей средой браузера, устанавливая необходимые правила доступа и обработки информации.

Корпоративные документы хранятся отдельно от Windows

BlackBerry Access Secure Browser поддерживает прогрессивные веб-приложения (PWA), благодаря чему сотрудники могут пользоваться корпоративными сервисами без установки отдельных программ. В частности, через браузер доступны веб-версии Microsoft Outlook, Teams и OneDrive.

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Одной из важнейших функций стала изоляция загруженных документов. В отличие от обычных браузеров, Access Secure Browser не сохраняет корпоративные файлы в стандартных папках Windows. Вместо этого они попадают в специальный зашифрованный контейнер, доступ к которому контролируется средствами безопасности BlackBerry.

Кроме того, разработчики интегрировали в браузер компоненты офисного пакета LibreOffice. Это позволяет открывать и редактировать документы даже без подключения к интернету. Такая возможность пригодится во время командировок или при работе в местах с нестабильной связью.

Браузер может работать даже без интернета

Новое решение ориентировано в первую очередь на крупные компании, государственные учреждения и предприятия критической инфраструктуры, где действуют повышенные требования к защите информации.

Для доступа к внутренним ресурсам организаций используется собственная сетевая инфраструктура BlackBerry. Также предусмотрена возможность развертывания браузера в полностью изолированных корпоративных сетях, не подключенных к глобальной сети Интернет.

Access Secure Browser интегрируется с платформой BlackBerry UEM, что позволяет администраторам централизованно управлять правилами безопасности, аутентификацией пользователей и доступом к документам.

Таким образом, BlackBerry предлагает альтернативу традиционному корпоративному управлению компьютерами, при которой работодатель контролирует рабочие данные, не вмешиваясь в личную среду сотрудника. Стоимость нового браузера и условия его лицензирования пока не уточняются.