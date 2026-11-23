Китайская компания BYD раскрыла новые подробности о необычной системе складывающегося руля в флагманском внедорожнике Fang Cheng Bao Ti 9. Во время презентации автомобиля производитель продемонстрировал, как руль автоматически убирается в приборную панель. Однако оказалось, что эта технология пока не предназначена для использования во время автономного движения.

По словам представителей BYD, конструкция разрабатывалась с учётом будущего распространения автопилотов третьего и четвёртого уровней. Однако сейчас её основное назначение гораздо проще — обеспечить больше свободного места для водителя во время парковки.

Руль складывается за 10 секунд

Когда автомобиль остановлен и переведен в режим парковки, специальный электромеханический механизм поворачивает руль на 180 градусов и убирает его в переднюю панель. Весь процесс занимает примерно 10 секунд.

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Благодаря этому перед водителем освобождается дополнительно 25 сантиметров пространства. На освободившемся месте можно установить небольшой столик, а спинку водительского сиденья — откинуть до 165 градусов. Перевод кресла в положение для отдыха занимает около 20 секунд.

Складной руль также работает во время дистанционной автоматической парковки. Когда водитель выходит из машины, руль может автоматически складываться, пока автомобиль самостоятельно занимает парковочное место. Перед началом обычного движения он обязательно должен вернуться в рабочее положение и зафиксироваться.

BYD провела 96 тысяч испытаний механизма

Для реализации технологии Fang Cheng Bao Ti 9 был оснащён электронной системой рулевого управления Steer-by-Wire. В такой системе команды с рулевого колеса передаются на исполнительные механизмы электронным способом, без традиционного механического соединения.

Производитель утверждает, что механизм складывания прошел 96 тысяч испытаний при температурах от -30 до +85 градусов. Инженеры также проверили работу подушки безопасности как при обычном положении руля, так и при сложенном.

Эта идея не является для BYD чем-то совершенно новым. Подобную конструкцию компания демонстрировала ещё в 2019 году на концептуальном автомобиле e-Seed GT, однако только сейчас смогла воплотить её в серийной модели.

Fang Cheng Bao Ti 9 поступил в продажу в Китае 19 ноября 2026 года. Базовая комплектация стоит 279 900 юаней (примерно 41 700 долларов), но складной руль доступен исключительно в флагманской версии Foldable Smart Cabin за 329 900 юаней (49 200 долларов).

BYD пока не называет сроки появления возможности убирать руль непосредственно во время автономного движения.