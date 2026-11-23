Польская студия CD Projekt RED поделилась новыми подробностями о грядущей ролевой игре The Witcher 4. Разработчики объяснили, как смена главного героя повлияет на сюжет, поведение персонажей и прохождение заданий. По их словам, Цири будет существенно отличаться от Геральта не только способностями, но и характером, а также подходом к сложным ситуациям.

Об этом в интервью изданию InvenGlobal рассказали директор по сюжету проекта Филипп Вебер и вице-президент CD Projekt RED по вопросам сюжета Марцин Блаха. Беседа состоялась в ходе игровой выставки G-STAR 2026 в Южной Корее.

Цири может оказаться гораздо более суровой, чем Геральт

По словам разработчиков, Геральт на протяжении предыдущих частей серии оставался опытным и рассудительным ведьмаком, который старался сохранять нейтралитет. Цири же более импульсивна и склонна принимать решения под влиянием эмоций.

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Филипп Вебер пояснил, что раньше сценаристы хорошо понимали, как Геральт отреагирует на то или иное событие. С появлением новой главной героини ситуация изменилась. В некоторых случаях Цири может вести себя более жестко, чем её наставник, а в других — активнее вмешиваться в чужие проблемы и помогать людям.

Это напрямую повлияет на структуру заданий. Если в The Witcher 3 игроки часто выступали в роли своеобразных судей, оценивающих ситуацию со стороны, то в четвёртой части решения будут более тесно связаны с личными переживаниями Цири.

CD Projekt RED не собирается упрощать игру

Разработчики также подчеркнули, что The Witcher 4 должна быть понятна не только давним поклонникам серии, но и новичкам. С момента выхода третьей части прошло более десяти лет, поэтому значительная часть будущей аудитории может быть не знакома с предыдущими событиями.

В то же время студия не планирует упрощать сюжет или отказываться от сложных моральных дилемм ради более широкой аудитории. Авторы хотят сохранить мрачную атмосферу вселенной и создать взрослую историю, которая заставит игроков задумываться над собственными решениями.

Отдельно Филипп Вебер отметил, что команда не собирается поучать игроков или навязывать им определённые взгляды. Вместо этого разработчики стремятся предлагать неоднозначные ситуации без очевидно правильных ответов.

Выход The Witcher 4 запланирован на 2028 год. До этого CD Projekt RED выпустит новое сюжетное дополнение для The Witcher 3 под названием Songs of the Past. Его релиз ожидается в 2027 году, а главным героем вновь станет Геральт.