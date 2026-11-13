Epic Games Store раздает стратегию о войне с демонами бесплатно и навсегда. На следующей неделе нас ждет еще один хит

Epic Games Store снова позволяет пополнить библиотеку бесплатно. На этой неделе магазин раздает Knightica, небольшую фэнтезийную стратегию, в которой нужно собрать армию и отвоевать королевство у демонов. Обычно игра стоит около 15 евро, то есть примерно 760 грн.

Раздача продлится до 19 ноября, 18:00 по киевскому времени. Чтобы получить игру, достаточно зайти в аккаунт Epic Games Store и оформить бесплатный заказ, после чего Knightica останется в библиотеке навсегда. Игра вышла в августе прошлого года на Steam, а в Epic её раздают впервые.

Knightica относится к пошаговым roguelike-стратегиям с автоматическими сражениями. Игрок командует отрядом самых разнообразных бойцов. Перед боем нужно расставить воинов на поле, подобрать им снаряжение и продумать тактику, а дальше они сражаются сами, и остаётся только наблюдать за результатом. Благодаря случайной генерации каждое прохождение отличается от предыдущего.

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Следующая раздача начнётся 19 ноября. Тогда Epic Games Store предложит сразу две игры. Это известный хоррор Alien: Isolation, в котором приходится прятаться от Чужого на космической станции, и приключенческий экшен Mark of the Deep. Обе игры можно будет бесплатно получить до 26 ноября.

Для украинских игроков акция доступна так же, как и для остальных, хотя стоит помнить, что игры в Epic Games Store привязаны к вашему аккаунту, поэтому получать их лучше на основной, а не на временный профиль.