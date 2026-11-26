Rockstar до сих пор не анонсировала версию GTA VI для компьютеров, но энтузиасты уже успели сделать это за неё. В сети появился первый порт игры для ПК, который авторы называют «играбельным». Он основан на сборке для Xbox Series, ранее попавшей в открытый доступ, и уже распространяется через торрент-трекеры.

От утечки до порта за неделю

События развивались стремительно. По данным Take-Two, файлы сборки GTA VI для Xbox Series начали публично распространять 20 ноября, то есть на следующий день после официального релиза игры. Уже 21 ноября на GitHub появился проект Leonida, который описывал себя как «нативную перекомпиляцию Xbox-версии Grand Theft Auto 6 для ПК». Самих игровых файлов в нём не было, авторы предлагали пользователям «принести свои».

Take-Two такой подход не убедил. Издатель назвал инструкцию о собственных файлах намеренно вводящей в заблуждение, ведь по времени появления и направленности проекта очевидно, что речь шла именно о слитой сборке. Компания также сослалась на условия использования Rockstar, которые запрещают декомпиляцию, обратную разработку и создание производных произведений. 24 ноября GitHub опубликовал жалобу DMCA от Take-Two, по которой с платформы удалили сразу 3007 репозиториев, то есть оригинальный проект и все его копии.

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Порт CGBJ и его требования

Массовая зачистка GitHub энтузиастов не остановила. Вскоре после неё автор одного из самых стабильных на сегодня ПК-портов под названием CGBJ выложил актуальную версию на торрент-трекерах.

Системные требования оказались серьёзными. Для запуска нужна видеокарта с 16 ГБ видеопамяти и 32 ГБ оперативной памяти. А вот процессор может быть довольно скромным, автор называет достаточным AMD Ryzen 5 3600. На такой конфигурации, по его словам, игра выдаёт около 25 кадров в секунду.

Назвать порт полноценно играбельным сложно. Помимо низкой производительности, он изобилует графическими артефактами, а критические ошибки не позволяют пройти игру до конца. Если автор планирует довести проект до ума, работы у него ещё очень много.

Почему лучше не рисковать

Загрузка таких сборок связана со значительными рисками. Неофициальные порты с торрент-трекеров могут содержать вирусы и другое вредоносное программное обеспечение, а чрезмерная нагрузка на систему способна даже повредить компьютер. К тому же речь идёт о слитой копии игры, распространение которой нарушает авторские права, а Take-Two, как показывает история с GitHub, активно борется с такими проектами.

Официальных планов по выходу GTA VI на ПК Rockstar пока не объявляла. Предыдущие части серии появлялись на компьютерах с задержкой, поэтому поклонникам, скорее всего, придётся подождать.

Напомним, ранее мы писали, что GTA VI запустили на взломанной PlayStation 5. В сеть слили дамп PS5-версии игры объёмом около 540 ГБ, и энтузиасты заставили его работать на консолях с джейлбрейком. Ограничение Sony, требовавшей для запуска прошивку 14.23, оказалось формальным, поэтому его быстро обошли.