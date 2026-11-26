Прошла всего неделя с момента выхода Grand Theft Auto VI, а игра уже появилась на пиратских ресурсах. В сеть слили полный дамп версии для PlayStation 5, и за несколько часов энтузиасты заставили его работать на консолях с джейлбрейком. Причём даже на тех прошивках, на которых Sony пыталась заблокировать запуск новинки.

Как Sony пыталась защитить игру

PlayStation 5 взломали незадолго до выхода GTA VI. Исследователь безопасности под ником Gezine заявил, что первым получил дамп игрового бинарного файла на прошивке 14.22, то есть именно на той версии системного ПО, которую тогда требовала новинка Rockstar. В тот же день Sony выпустила обновление 14.23 с «исправлениями безопасности», а розничная версия GTA VI в итоге стала требовать установки как минимум этой прошивки.

Логика компании понятна. Владельцы взломанных консолей сознательно не обновляют систему, чтобы не потерять джейлбрейк, и если игра не запускается на старом ПО, они остаются без неё. На практике такая защита оказалась довольно примитивной. По данным профильных изданий, в последних обновлениях не было никаких критически важных компонентов, без которых игра не смогла бы работать на более старой системе. Энтузиасты фактически сделали бэкпорт, то есть просто сняли искусственное ограничение по версии прошивки.

Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей

Что известно о слитом дампе

Архив с игрой занимает около 540 ГБ. Он содержит расшифрованный исполняемый файл eboot.bin (аналог .exe на компьютере), системную папку sce_sys и все игровые ресурсы. Пользователи Reddit подтвердили, что файлы уже распространяются в пиратских сетях.

25 ноября в сети появились видео, на которых GTA VI работает на PS5 с прошивкой 11.60. В одном из роликов автомобиль едет по улицам вымышленного штата Леонида, на других видно установленную игру на главном экране консоли и меню отладки. Как именно игру удалось запустить на столь старом ПО, до сих пор непонятно. Известный эксплойт ядра Relapse работает только до версии 13.60, поэтому для более новых прошивок он не подходит.

Независимых подтверждений работоспособности сборки пока немного. Впрочем, первые владельцы консолей, которые сознательно не обновляли систему, сообщают, что игра запускается и работает.

Взлом может приблизить GTA VI к ПК

Расшифрованный дамп интересен не только пиратам. Теоретически его можно запустить в эмуляторе PS5 на компьютере, например в KytyPS5 для Windows и Linux, который поддерживает работу с папками, содержащими eboot.bin. Правда, до комфортной игры ещё очень далеко, ведь разработчикам эмуляторов придётся наладить корректную загрузку ресурсов и добиться приемлемой производительности.

Ранее в сеть попала и полная версия игры для Xbox. Поскольку консоли и ПК оснащены процессорами с одинаковой архитектурой x86-64, её начали адаптировать под Windows. Такая версия уже частично запускается, но частота кадров серьезно страдает. Take-Two реагирует жестко, закрывает Discord-серверы и отправляет DMCA-жалобы на репозитории GitHub.

Стоит помнить, что мошенники активно пользуются ажиотажем вокруг GTA VI. Непроверенные сборки игры из интернета могут содержать вредоносное программное обеспечение, поэтому их загрузка сопряжена с риском даже без учета юридической стороны вопроса.

Напомним, ранее мы писали, что GTA 6 не всегда поддерживает даже 30 FPS на обычной PlayStation 5. Специалисты Digital Foundry выяснили, что в насыщенных сценах, таких как перестрелки или взрывы, частота кадров падает примерно до 23–25 FPS. В то же время PlayStation 5 Pro в тех же тестах почти постоянно держит стабильные 30 FPS.