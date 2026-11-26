Samsung начала рассылать обновление One UI 9 Watch для Galaxy Watch 8 и Galaxy Watch 8 Classic. Прошлогодние часы получили большинство функций, которые компания впервые продемонстрировала вместе с Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2.

Здоровье и тренировки

Главная новинка называется Vitals. Во время сна часы анализируют пять показателей: пульс, вариабельность сердечного ритма, частоту дыхания, температуру кожи и уровень кислорода в крови. На их основе система формирует вашу личную норму и уведомляет, если показатели заметно отклоняются от неё.

Функция Vitals анализирует пять показателей во время сна

Heart Health Score объединяет ежедневные данные о сне и активности в одну оценку и показывает, как ваши привычки влияют на здоровье сердца. Daily Cardio Load измеряет нагрузку на сердечно-сосудистую систему не только во время тренировок, но и в течение обычного дня. Fitness Index объединяет несколько показателей физической формы в общую картину и подбирает тренировки в соответствии с вашими целями.

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Также были улучшены функции, связанные со сном. Рекомендации от Sleep Coaching стали более персонализированными, а выявление апноэ теперь осуществляется на основе ИИ-алгоритма. Он анализирует нарушения дыхания в течение каждого часа сна и делит результаты на минимальные, эпизодические и частые.

Что еще нового

Появился циферблат Portrait, на который можно вывести любимые фотографии, а приложение «Компас» теперь может сохранять важные точки, например место, где вы оставили машину, или лагерь во время похода.

Обновление распространяется постепенно, поэтому не все владельцы, в том числе в Украине, получат его сразу. Samsung предупреждает, что доступность отдельных функций зависит от страны, модели и оператора. Проверить наличие обновления можно в приложении Galaxy Wearable на смартфоне.

Напомним, ранее мы писали, что Samsung может отказаться от ежегодного выпуска Galaxy Watch.