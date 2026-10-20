В WhatsApp обнаружили уязвимость, позволяющую просматривать чужие фото без разблокировки смартфона

В WhatsApp обнаружили проблему с защитой личных данных, из-за которой посторонний человек может получить доступ к фотографиям на заблокированном смартфоне. Уязвимость касается отдельных устройств Android.

Как WhatsApp позволяет обойти блокировку смартфона

Проблему обнаружил исследователь в области информационной безопасности Хосе Родригес. Он установил, что на некоторых Android-смартфонах можно открыть галерею фотографий через функцию видеозвонков WhatsApp, не вводя пароль и не проходя биометрическую проверку.

Для этого злоумышленнику необходимо иметь физический доступ к телефону. После получения и принятия видеозвонка на заблокированном устройстве можно перейти в настройки эффектов, открыть раздел фоновых изображений и воспользоваться функцией «Create with Meta AI». Выбор инструмента «Edit photo» на уязвимых устройствах открывает галерею без дополнительного подтверждения личности.

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Таким образом, посторонний человек может просматривать личные фотографии, скриншоты и изображения документов, хранящиеся на смартфоне. При этом само устройство остается заблокированным.

Важно отметить, что речь идет не о удаленном взломе WhatsApp. Человек, пытающийся воспользоваться уязвимостью, должен физически держать телефон в руках. Доказательств того, что этот способ позволяет получить доступ к другим приложениям или ко всем данным устройства, нет.

❗️ WhatsApp is rolling out a fix for an Android flaw that handed a locked phone's entire photo gallery to anyone holding it.



Answer an incoming WhatsApp video call from the lock screen, open effects → "Create with Meta AI" → "Edit photo", and the system media picker opens… https://t.co/z9OnVt0G5y — International Cyber Digest (@IntCyberDigest) September 3, 2026

Какие смартфоны оказались под угрозой

Проблема проявляется не на всех устройствах Android. В ходе тестирования специалисты Notebookcheck смогли открыть галерею на Google Pixel 6 Pro и Oppo K13. Аналогичное поведение журналисты Futurezone зафиксировали на Sony Xperia 5 с Android 15.

В то же время Samsung Galaxy S25 Ultra и Galaxy Z Fold 8 во время тестирования требовали разблокировки перед доступом к фотографиям. На Google Pixel 11 Pro XL не удалось даже принять видеозвонок с заблокированного экрана.

Различия могут объясняться тем, как производители реализовали защиту экрана блокировки и ограничения доступа к системным функциям. В случае с iPhone описанная проблема не подтвердилась.

WhatsApp уже выпускает исправления

Об этой уязвимости стало известно в начале сентября 2026 года. Уже 3 сентября представители WhatsApp сообщили, что начали распространение обновления для устранения проблемы. В компании подчеркнули, что воспользоваться этой уязвимостью можно только при наличии физического доступа к смартфону.

В то же время разработчики не уточнили, какие именно версии WhatsApp содержат исправления и завершилось ли их распространение на все устройства.

Как защитить свои фотографии

Пользователям Android рекомендуется в первую очередь обновить WhatsApp через Google Play. Кроме того, можно ограничить доступ мессенджера к личным фотографиям.

Для этого нужно открыть настройки смартфона, перейти в раздел «Приложения», выбрать WhatsApp, а затем открыть «Разрешения» — «Фото и видео».

Если система поддерживает такую возможность, стоит настроить доступ только к выбранным фотографиям, а не ко всей галерее. Это позволит снизить риск просмотра личных файлов посторонними лицами. Полное отключение разрешения также ограничивает доступ, но может затруднить отправку фотографий через мессенджер.

Эксперты отмечают, что даже при наличии PIN-кода или защиты отпечатком пальца не следует оставлять смартфон без присмотра, особенно если на нем хранятся конфиденциальные документы и личные фотографии.