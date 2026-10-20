У WhatsApp виявили вразливість, яка дозволяє переглядати чужі фото без розблокування смартфона

У WhatsApp виявили проблему із захистом особистих даних, через яку стороння людина може отримати доступ до фотографій на заблокованому смартфоні. Вразливість стосується окремих пристроїв Android.

Як WhatsApp дозволяє обійти блокування смартфона

Проблему виявив дослідник інформаційної безпеки Хосе Родрігес. Він встановив, що на деяких Android-смартфонах можна відкрити галерею фотографій через функцію відеодзвінків WhatsApp, не вводячи пароль і не проходячи біометричну перевірку.

Для цього зловмиснику необхідно мати фізичний доступ до телефона. Після отримання та прийняття відеодзвінка на заблокованому пристрої можна перейти до налаштувань ефектів, відкрити розділ фонових зображень і скористатися функцією Create with Meta AI. Вибір інструмента Edit photo на вразливих пристроях відкриває галерею без додаткового підтвердження особи.

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Таким чином стороння людина може переглядати особисті фотографії, скриншоти та зображення документів, які зберігаються на смартфоні. При цьому сам пристрій залишається заблокованим.

Важливо, що йдеться не про дистанційний злам WhatsApp. Людина, яка намагається скористатися вразливістю, повинна фізично тримати телефон у руках. Доказів того, що цей спосіб дозволяє отримати доступ до інших застосунків або всіх даних пристрою, немає.

❗️ WhatsApp is rolling out a fix for an Android flaw that handed a locked phone's entire photo gallery to anyone holding it.



Answer an incoming WhatsApp video call from the lock screen, open effects → "Create with Meta AI" → "Edit photo", and the system media picker opens… https://t.co/z9OnVt0G5y — International Cyber Digest (@IntCyberDigest) September 3, 2026

Які смартфони опинилися під загрозою

Проблема проявляється не на всіх пристроях Android. Під час перевірок фахівці Notebookcheck змогли відкрити галерею на Google Pixel 6 Pro та Oppo K13. Аналогічну поведінку журналісти Futurezone зафіксували на Sony Xperia 5 з Android 15.

Натомість Samsung Galaxy S25 Ultra та Galaxy Z Fold 8 під час тестування вимагали розблокування перед доступом до фотографій. На Google Pixel 11 Pro XL не вдалося навіть прийняти відеодзвінок із заблокованого екрана.

Відмінності можуть пояснюватися тим, як виробники реалізували захист екрана блокування та обмеження доступу до системних функцій. Для iPhone описану проблему не підтвердили.

WhatsApp уже випускає виправлення

Вразливість стала відомою на початку вересня 2026 року. Уже 3 вересня представники WhatsApp повідомили, що розпочали поширення оновлення для усунення проблеми. У компанії наголосили, що скористатися помилкою можна лише за наявності фізичного доступу до смартфона.

Водночас розробники не уточнили, які саме версії WhatsApp містять виправлення та чи завершилося його поширення на всі пристрої.

Як захистити свої фотографії

Користувачам Android рекомендують насамперед оновити WhatsApp через Google Play. Додатково можна обмежити доступ месенджера до особистих фотографій.

Для цього потрібно відкрити налаштування смартфона, перейти до розділу «Застосунки», вибрати WhatsApp, а потім відкрити «Дозволи» — «Фото й відео».

Якщо система підтримує таку можливість, варто встановити доступ лише до вибраних фотографій замість усієї галереї. Це дозволить зменшити ризик перегляду особистих файлів сторонніми особами. Повне вимкнення дозволу також обмежує доступ, але може ускладнити надсилання фотографій через месенджер.

Фахівці наголошують, що навіть за наявності PIN-коду або захисту відбитком пальця не варто залишати смартфон без нагляду, особливо якщо на ньому зберігаються конфіденційні документи та особисті зображення.