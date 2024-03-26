Правоохоронні органи перевірять всіх користувачів, які переглянули відео на YouTube

Слідчі США зажадали від Google надати дані про користувачів, які переглянули певні відео на YouTub. Про це повідомляє Forbes, посилаючись на отримані судові ордери.

Правозахисні організації висловили думку, що такі накази порушують Конституцію, оскільки вони можуть перетворити звичайних глядачів YouTube на підозрюваних у скоєнні злочинів.

В одній зі справ, розглянутих судом у Кентуккі, поліцейські, які діяли під прикриттям, намагалися встановити особу користувача під псевдонімом “elonmuskwhm”, підозрюваного в продажі біткоїнів за готівку, що могло порушувати закони про відмивання грошей і правила нелегальної передачі грошей. На початку січня агенти надіслали посилання на навчальні відео на YouTube, що стосуються використання дронів і програмного забезпечення доповненої реальності, а потім запросили в Google дані про користувачів, які переглянули зазначені відео.

Судові ордери вимагали від Google надати імена, адреси, номери телефонів і активність усіх користувачів Google, які переглянули відео в період з 1 по 8 січня 2023 року, а також IP-адреси користувачів, які не володіють акаунтами Google. Поліція стверджувала, що такі дані можуть бути релевантними і значущими для розслідування злочину, що триває.

Альберт Фокс-Кан, виконавчий директор проєкту з нагляду за технологіями стеження, висловив занепокоєння: “Ніхто не повинен боятися, що до них прийдуть поліцейські просто через те, що алгоритм YouTube запропонував їм якесь відео”. Фокс-Кан також додав, що такі ордери порушують Конституцію і викликають тривогу, оскільки вони перетворюють пошукові ордери на цифрові мережі для масового збору даних.

В іншому випадку поліція отримала повідомлення про вибуховий пристрій, нібито розміщений у сміттєвому баку в громадському місці. Після того як поліція обшукала місцевість, з’ясувалося, що за їхніми діями спостерігали через YouTube-трансляцію веб-камери, що належить місцевій компанії. Вимога до Google полягала в наданні списку акаунтів, які переглядали та/або взаємодіяли з 8 прямими трансляціями в певні часові проміжки.

Представник Google заявив, що компанія ретельно перевіряє всі вимоги правоохоронних органів на предмет юридичної дійсності, активно захищаючи конфіденційність і конституційні права користувачів, одночасно підтримуючи важливу роботу правоохоронців у розкритті злочинів.