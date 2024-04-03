Користувачі Windows 11 почали повертатись на 10-ку

Користувачі комп’ютерів відмовляються від актуальної Windows 11 на користь старіших операційних систем. Про це повідомляє портал Neowin із посиланням на дослідження аналітиків Statcounter.

Аналітики виявили зниження числа користувачів Windows 11 і одночасне їхнє зростання у Windows 10. Експерти пов’язують це з агресивною рекламою Windows 11, яка, очевидно, призвела до зворотного ефекту.

За даними Statcounter, частка Windows 11 була дуже висока в січні – 28,18%, проте в лютому опустилася до 26,72%. Водночас Windows 10 зайняла в лютому 69,04%, маючи в січні 67,23%. Таким чином, стара ОС додала 1,81% користувачів, тоді як Windows 11 втратила 1,46%. У лютому Windows 7 займала 3,04%, Windows 8.1 – 0,44%, а Windows XP – 0,39%.

Хоча зміни здаються незначними, вони можуть означати значну кількість користувачів на глобальному рівні, враховуючи широке поширення Windows. Офіційна підтримка підтримка Windows 10 буде припинена в жовтні 2025 року.

Раніше повідомлялося, що після закінчення підтримки всі апдейти для Windows 10 стануть платними.