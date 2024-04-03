Softnews

Користувачі Windows 11 почали повертатись на 10-ку

03.04.2024
Windows 11

Користувачі комп’ютерів відмовляються від актуальної Windows 11 на користь старіших операційних систем. Про це повідомляє портал Neowin із посиланням на дослідження аналітиків Statcounter.

Аналітики виявили зниження числа користувачів Windows 11 і одночасне їхнє зростання у Windows 10. Експерти пов’язують це з агресивною рекламою Windows 11, яка, очевидно, призвела до зворотного ефекту.

За даними Statcounter, частка Windows 11 була дуже висока в січні – 28,18%, проте в лютому опустилася до 26,72%. Водночас Windows 10 зайняла в лютому 69,04%, маючи в січні 67,23%. Таким чином, стара ОС додала 1,81% користувачів, тоді як Windows 11 втратила 1,46%. У лютому Windows 7 займала 3,04%, Windows 8.1 – 0,44%, а Windows XP – 0,39%.

Хоча зміни здаються незначними, вони можуть означати значну кількість користувачів на глобальному рівні, враховуючи широке поширення Windows. Офіційна підтримка підтримка Windows 10 буде припинена в жовтні 2025 року.

Раніше повідомлялося, що після закінчення підтримки всі апдейти для Windows 10 стануть платними.

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03.04.2024
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