ChatGPT незаконно збирає дані користувачів інтернету: Bloomberg

Згідно з повідомленням з видання Bloomberg, італійський регулятор із захисту конфіденційності заявив, що технології OpenAI, такі як ChatGPT, і їхні методи збору даних про користувачів порушують закони про конфіденційність в Італії.

Розслідування, розпочате цим органом у березні минулого року, завершилося публікацією результатів у понеділок, і OpenAI вже отримала повідомлення про звинувачення.

Італійський регулятор заявив у своїй заяві, що отримана інформація вказує на наявність одного або декількох порушень законів Європейського союзу з боку OpenAI. Компанії дано 30 днів для подання своєї відповіді на результати розслідування.

OpenAI, що базується в Сан-Франциско і отримує підтримку від Microsoft, є дослідницькою компанією зі штучного інтелекту. Останніми роками такі технологічні гіганти, як Microsoft і Google, активно використовують технології штучного інтелекту для поліпшення своїх продуктів і послуг.