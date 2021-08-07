Вас заблокують: у Instagram з’явився новий вид шахрайства

В Інтернеті є сервіси, які надають послуги платною блокування неугодних акаунтів. Один з них – сервіс Scammer, повідомляє Motherboard.





Працює все так: один користувач, можливо, знаходиться в сварці з іншим або конкуруючий з ним в питаннях бізнесу, звертається в сервіс і купує послугу по блокування облікового запису. У Scammer вона коштує 60 доларів, в інших неназваних сервісах послугу пропонують за ціною від 5 до 30 євро за блокування одного аккаунта. Ціна варіюється в залежності від кількості передплатників, повідомляє джерело.

Отримавши оплату, шахраї ретельно готуються до виконання замовлення: створюють повну копію облікового запису жертви, дублюють ім’я, шапку профілю, контент сторінки. Потім вони кидають скаргу на оригінальний аккаунт, звинувачуючи користувача в тому, що він видає себе за іншу особу. «І бум – аккаунт зник», – каже Motherboard анонімний користувач War, що пропонує подібну послугу.

За даними Motherboard, послуга користується популярністю: за місяць команда заробляє на цьому десятки тисяч доларів. War зазначив, що не знає причини, за якими клієнти користуються їх послугами, але додав, що «люди готові розкидатися грошима заради цього».

Банер шахраїв, що пропонують послуги блокування. Фото: Motherboard

Є й інші сервіси, які, навпаки, пропонують розблокувати облікові записи. Не виключено, що вони працюють з блокувальниками в парах і відразу ж після бана надсилають жертві повідомлення з пропозицією відновити обліковий запис за гроші.