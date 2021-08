Розкрито, скільки в хвилину заробляють FIFA, GTA V та інші ігри

Аналітики дізналися, що через вісім років після релізу GTA V все ще приносить Rockstar $ 2,5 млн в день.





Дослідження зробили фахівці з NetBet. Вони охопили 24-місячний період до серпня 2021 року. Аналітики з’ясували, що виручка GTA V за 2020 рік склала $ 911 млн. Це число виросло на 53,11% в порівнянні з тим, скільки люди витратили на GTA V і GTA Online в 2019 році. Очевидно, що багато людей захопилися цим через пандемію.

Аналітики склали рейтинг ігор за сумою, яку вони заробляють за хвилину. Серед умовно-безкоштовних проектів лідером стала Honor of Kings від Tencent з показником $ 4661. За нею йдуть китайська версія PUBG Mobile під назвою Game for Peace – $ 4414, Roblox від Roblox Corporation – $ 4357, Free Fire – $ 4052 і Pokemon GO – $ 3652.

Серед платних ігор для ПК і консолей найприбутковіша Call of Duty: Modern Warfare – $ 3634. На другому місці стоїть FIFA 20 – $ 2055 в хвилину, на третьому – Grand Theft Auto V ($ 1733), на четвертому – NBA 2K21 ($ одна тисяча шістсот дев’яносто один), а на п’ятому – Call of Duty: Black Ops Cold War ($ 1290).