Apple поставить в iPhone 17 Pro Max рекордний для неї акумулятор

Китайський інсайдер Instant Digital повідомив у Weibo, що iPhone 17 Pro Max вперше в серії Max отримає батарею на 5000 мА*год.

Значення досить скромне за мірками 2025 року, оскільки для китайських брендів використовувати акумулятори на 6000 мА*год або навіть 7000 мА*год стало нормою. Однак і 5000 мА*год — це прогрес для Apple. Можна очікувати непоганого приросту автономності. Для порівняння, нинішній iPhone 16 Pro Max поставляється з батареєю на 4676 мА*год.

Ємність акумуляторів всіх iPhone Pro Max для наочності:

iPhone 11 Pro Max — 3969 мА*год;

iPhone 12 Pro Max — 3687 мА*год;

iPhone 13 Pro Max — 4352 мА*год;

iPhone 14 Pro Max — 4323 мА*год;

iPhone 15 Pro Max — 4422 мА*год;

iPhone 16 Pro Max — 4676 мА*год.

Як видно, не в кожному новому поколінні Apple намагалася поставити більш ємний акумулятор, а коли все-таки використовували поліпшену батарею, приріст був досить скромним.

Яка потужність зарядки буде у iPhone 17 Pro Max, невідомо. Навряд чи компанія здивує в цьому плані, оскільки Apple, як і Samsung, не женеться за кількістю Вт.