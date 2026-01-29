RTX 5090 за $5000: нові відеокарти Nvidia рекордно дорожчають через дефіцит пам’яті

Ринок відеокарт знову лихоманить: ціни на нову серію Nvidia RTX 50 за останній місяць зросли на сотні й навіть тисячі доларів порівняно зі стартовими показниками. Головна причина — глобальний дефіцит оперативної пам’яті, оскільки виробники напівпровідників переорієнтували постачання на дата-центри для штучного інтелекту, ігноруючи потреби споживчого ринку.

Ціновий шок: Ситуація виглядає критичною. GeForce RTX 5080 на майданчиках на кшталт Newegg продається з націнкою в $500 і більше від рекомендованої ціни ($1000). Топова RTX 5090 взагалі досягає позначки в $5000 при офіційній вартості $2000. Постраждав і середній сегмент: наприклад, RTX 5060 Ti з 16 ГБ пам’яті тепер коштує близько $1500 — удвічі дорожче за рекомендовану ціну.

Реакція виробників: Партнери Nvidia б’ють на сполох. Корейський підрозділ Zotac випустив заяву, назвавши ситуацію настільки серйозною, що вона загрожує майбутньому існуванню виробників відеокарт. Олії у вогонь підливає інформація про те, що Nvidia скасувала програму кешбеку, яка допомагала вендорам компенсувати витрати та стримувати ціни. Asus також опинилася в центрі скандалу через чутки про зупинку виробництва карт з 16 ГБ пам’яті; хоча компанія це заперечує, ціни на їхні моделі TUF Gaming зросли з $540 до $680 лише за місяць.

Сама Nvidia визнає, що «постачання пам’яті обмежене», але обіцяє працювати з постачальниками для вирішення проблеми. Проте наразі лише молодші версії RTX 5060 та базові RTX 5080 залишаються хоча б умовно доступними за адекватною ціною.