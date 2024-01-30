Названо найпопулярніші телефони за всю історію

Аналітики з Visual Capitalist вивчили дані з Wikipedia, Yahoo Finance і звітів аналітичної компанії Omdia, щоб скласти рейтинг найбільш продаваних телефонів і смартфонів у світі.

Навряд чи когось здивує, що на першому місці опинився легендарний смартфон Nokia 1100 – за 6 років, що модель була в продажі, по всьому світу було продано 250 мільйонів таких пристроїв. На другому місці опинилася Nokia 1110 – ревізія того ж телефону, випущена через 2 роки. Таких телефонів було продано 248 мільйонів.

На третьому місці опинилося покоління iPhone 6 – через особливості статистики довелося об’єднати дані щодо стандартної та Plus-версії. Сумарно було продано 222 мільйони. Закривають п’ятірку представники тих самих виробників: Nokia 105 (200 мільйонів) і iPhone 6s / 6s Plus (174 мільйони). Весь топ-15 виглядає так:

Єдиним пристроєм у списку, випущеним не Nokia і Apple, став Samsung E1100 – бюджетний телефон з кольоровим екраном, який вийшов у 2009 році і продавався аж до 2012 року.