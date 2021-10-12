Названі літаки, які найдовше зможуть летіти зі зламаним двигуном
Показники там, звичайно, вражаючі
У мережі з’явилися результати нещодавнього дослідження, проведеного експертами в галузі авіації. Вони з’ясували, які сучасні пасажирські літаки здатні довше інших летіти при відмові одного з двигунів.
Важливо відзначити, що розглядалися лише ті варіанти повітряних суд, які спочатку оснащувалися двома двигунами.
При цьому в першу чергу фахівцями вивчалися параметри так званого ETOPS – характеристики, що визначає «здатність лайнера протягом 60 хвилин досягти найближчого аеропорту для екстреної посадки в разі відмови одного з двигунів».
Як підсумок – найбільш великим ресурсом на сьогоднішній день мають Boeing 787 Dreamliner і Airbus A350-900. Саме вони є рекордсменами по ETOPS. Вони здатні пролетіти ще 330 і 370 хвилин на одному двигуні відповідно.
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