Названі літаки, які найдовше зможуть летіти зі зламаним двигуном

У мережі з’явилися результати нещодавнього дослідження, проведеного експертами в галузі авіації. Вони з’ясували, які сучасні пасажирські літаки здатні довше інших летіти при відмові одного з двигунів.





Важливо відзначити, що розглядалися лише ті варіанти повітряних суд, які спочатку оснащувалися двома двигунами.

При цьому в першу чергу фахівцями вивчалися параметри так званого ETOPS – характеристики, що визначає «здатність лайнера протягом 60 хвилин досягти найближчого аеропорту для екстреної посадки в разі відмови одного з двигунів».

Як підсумок – найбільш великим ресурсом на сьогоднішній день мають Boeing 787 Dreamliner і Airbus A350-900. Саме вони є рекордсменами по ETOPS. Вони здатні пролетіти ще 330 і 370 хвилин на одному двигуні відповідно.