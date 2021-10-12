Hardnews

Названі літаки, які найдовше зможуть летіти зі зламаним двигуном

Показники там, звичайно, вражаючі

12.10.2021
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У мережі з’явилися результати нещодавнього дослідження, проведеного експертами в галузі авіації. Вони з’ясували, які сучасні пасажирські літаки здатні довше інших летіти при відмові одного з двигунів.


Важливо відзначити, що розглядалися лише ті варіанти повітряних суд, які спочатку оснащувалися двома двигунами.

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При цьому в першу чергу фахівцями вивчалися параметри так званого ETOPS – характеристики, що визначає «здатність лайнера протягом 60 хвилин досягти найближчого аеропорту для екстреної посадки в разі відмови одного з двигунів».

Як підсумок – найбільш великим ресурсом на сьогоднішній день мають Boeing 787 Dreamliner і Airbus A350-900. Саме вони є рекордсменами по ETOPS. Вони здатні пролетіти ще 330 і 370 хвилин на одному двигуні відповідно.

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12.10.2021
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