Xiaomi CC 11 Pro може отримати 200-мегапіксельну камеру

У серпні компанія Xiaomi повинна представити світові нові смартфони від імені свого молодіжного бренду під назвою CC. У китайських соціальних мережах вже зараз з’явилися деякі технічні подробиці про Xiaomi CC 11 і CC 11 Pro. У них пояснюється відмінність двох смартфонів один від одного. Якщо вірити цим даним, молодша модель буде оснащена чіпсетом Snapdragon 778G або Snapdragon 780G. Що стосується старшої, вона отримає процесор Snapdragon 870. У молодшому варіанті повинен бути AMOLED дисплей і 64-мегапіксельна основна камера.





Але що найцікавіше, це поява в Xiaomi CC 11 Pro 200-мегапіксельного головного модуля на задній панелі. Це можна порівняти з тим, як Xiaomi CC 9 Pro першим здивував 108-мегапіксельною камерою. Допоможе цьому датчику телевик і перископ з оптичним наближенням 5х. Очікується, що хоча б один з смартфонів буде представлений за межами Китаю під назвою Mi Note 11. Ну а поки нам залишається лише чекати офіційної презентації камерофонів.