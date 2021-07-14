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Xiaomi CC 11 Pro може отримати 200-мегапіксельну камеру

14.07.2021
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Xiaomi CC9

У серпні компанія Xiaomi повинна представити світові нові смартфони від імені свого молодіжного бренду під назвою CC. У китайських соціальних мережах вже зараз з’явилися деякі технічні подробиці про Xiaomi CC 11 і CC 11 Pro. У них пояснюється відмінність двох смартфонів один від одного. Якщо вірити цим даним, молодша модель буде оснащена чіпсетом Snapdragon 778G або Snapdragon 780G. Що стосується старшої, вона отримає процесор Snapdragon 870. У молодшому варіанті повинен бути AMOLED дисплей і 64-мегапіксельна основна камера.


Але що найцікавіше, це поява в Xiaomi CC 11 Pro 200-мегапіксельного головного модуля на задній панелі. Це можна порівняти з тим, як Xiaomi CC 9 Pro першим здивував 108-мегапіксельною камерою. Допоможе цьому датчику телевик і перископ з оптичним наближенням 5х. Очікується, що хоча б один з смартфонів буде представлений за межами Китаю під назвою Mi Note 11. Ну а поки нам залишається лише чекати офіційної презентації камерофонів.

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14.07.2021
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