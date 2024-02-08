Дата презентації та дизайн Redmi A3 підтверджені виробником

Слідом за інсайдерськими знімками смартфон Redmi A3 засвітився на офіційних рекламних зображеннях. Компанія розкрила не тільки особливості зовнішнього вигляду, а й деякі характеристики пристрою, а заодно оголосила дату його презентації.

Згідно з публікацією на офіційному сайті бренду, смартфон отримає дисплей із частотою оновлення 90 Гц, до 6 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач об’ємом до 128 ГБ (імовірно, в декількох конфігураціях). Крім того, було підтверджено ємність акумулятора – вона складе 5000 мАг.

Крім того, компанія зазначила, що гаджет буде оснащений роз’ємом USB Type-C (замість micro-USB у попередньої моделі серії). Нарешті, офіційне зображення дозволяє оцінити дизайн тильної панелі майбутньої новинки з масивним модулем основної камери.

Презентація Redmi A3 відбудеться 14 лютого, ціна смартфона поки не оголошена.