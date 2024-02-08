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Дата презентації та дизайн Redmi A3 підтверджені виробником

08.02.2024
Xiaomi Redmi A1

Слідом за інсайдерськими знімками смартфон Redmi A3 засвітився на офіційних рекламних зображеннях. Компанія розкрила не тільки особливості зовнішнього вигляду, а й деякі характеристики пристрою, а заодно оголосила дату його презентації.

Згідно з публікацією на офіційному сайті бренду, смартфон отримає дисплей із частотою оновлення 90 Гц, до 6 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач об’ємом до 128 ГБ (імовірно, в декількох конфігураціях). Крім того, було підтверджено ємність акумулятора – вона складе 5000 мАг.

Крім того, компанія зазначила, що гаджет буде оснащений роз’ємом USB Type-C (замість micro-USB у попередньої моделі серії). Нарешті, офіційне зображення дозволяє оцінити дизайн тильної панелі майбутньої новинки з масивним модулем основної камери.

Презентація Redmi A3 відбудеться 14 лютого, ціна смартфона поки не оголошена.

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08.02.2024
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