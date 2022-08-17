Гаджет Apple так і не зміг набрати популярність серед користувачів

Представлена ​​в 2019 році кредитна картка Apple Card виявилася обмеженою ринком США. Про це повідомляє видання MacRumors.





Журналісти медіа нагадали, що з моменту появи платіжного інструменту минуло три роки. Однак, судячи з усього, девайс провалився, оскільки кредитна карта не набула поширення за межами США. Фахівці наголосили, що зараз Apple Card можна оформити лише на території однієї держави.

За словами авторів, причину провалу платіжного пристрою керівник Apple Тім Кук назвав ще 2019 року. За словами Кука, Apple була готова запропонувати кредитну картку глобальним користувачам, проте правила обслуговування дуже відрізняються в різних країнах. Підприємець зазначив, що інакше продукт Apple виявився б популярнішим.

Журналісти послалися на заяву Канадської асоціації банкірів, згідно з якою Apple Card могла б стати затребуваним продуктом у північноамериканській країні. За статистикою iPhone займає частку близько 50 відсотків на місцевому ринку.

Apple Card використовується разом із сервісом Apple Pay. Платіжний інструмент був запущений у співпраці з Goldman Sachs та Mastercard.