Найсильніші смартфони на Android на листопад 2025 року

GSMinfo04.11.2025
Експерти AnTuTu назвали 10 найшвидших флагманських смартфонів на Android на листопад 2025 року. На першому місці ігровий флагман REDMAGIC 11 Pro+ на базі топового процесора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Пристрій набрав в AnTuTu рекордні 4 132 404 бали. На другому місці OnePlus 15 з тим же процесором і 4 031 998 балами. А замикає трійку лідерів iQOO 15, у якого всередині теж Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 і результат в 4 030 245 балів.

Весь топ-10:

  • REDMAGIC 11 Pro+ (Snapdragon 8 Elite Gen 5) — 4 132 404 бали.
  • OnePlus 15 (Snapdragon 8 Elite Gen 5) — 4 031 998 балів.
  • iQOO 15 (Snapdragon 8 Elite Gen 5) — 4 030 245 балів.
  • HONOR Magic8 (Snapdragon 8 Elite Gen 5) — 4 028 333 бали.
  • HONOR Magic8 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen 5) — 4 027 702 бали.
  • vivo X300 Pro (MediaTek Dimensity 9500) — 4 010 619 балів.
  • realme GT 8 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen 5) — 3 915 526 балів.
  • OPPO Find X9 (MediaTek Dimensity 9500) — 3 814 196 балів.
  • REDMI K90 Pro Max (Snapdragon 8 Elite Gen 5) — 3 797 111 балів.
  • vivo X300 (MediaTek Dimensity 9500) — 3 720 004 бали.

