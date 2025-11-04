Найсильніші смартфони на Android на листопад 2025 року

Експерти AnTuTu назвали 10 найшвидших флагманських смартфонів на Android на листопад 2025 року. На першому місці ігровий флагман REDMAGIC 11 Pro+ на базі топового процесора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Пристрій набрав в AnTuTu рекордні 4 132 404 бали. На другому місці OnePlus 15 з тим же процесором і 4 031 998 балами. А замикає трійку лідерів iQOO 15, у якого всередині теж Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 і результат в 4 030 245 балів.

Весь топ-10:

REDMAGIC 11 Pro+ (Snapdragon 8 Elite Gen 5) — 4 132 404 бали.

OnePlus 15 (Snapdragon 8 Elite Gen 5) — 4 031 998 балів.

iQOO 15 (Snapdragon 8 Elite Gen 5) — 4 030 245 балів.

HONOR Magic8 (Snapdragon 8 Elite Gen 5) — 4 028 333 бали.

HONOR Magic8 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen 5) — 4 027 702 бали.

vivo X300 Pro (MediaTek Dimensity 9500) — 4 010 619 балів.

realme GT 8 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen 5) — 3 915 526 балів.

OPPO Find X9 (MediaTek Dimensity 9500) — 3 814 196 балів.

REDMI K90 Pro Max (Snapdragon 8 Elite Gen 5) — 3 797 111 балів.

vivo X300 (MediaTek Dimensity 9500) — 3 720 004 бали.

