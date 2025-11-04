Ігровий монстр із вентилятором: RedMagic 11 Pro виходить на світовий ринок з ціною від 699 євро

Суббренд Nubia, RedMagic, офіційно оголосив про світовий старт продажів нового ігрового “монстра” — RedMagic 11 Pro. Модель оснащена новітнім процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5 та фірмовим чіпом Red Core R4, який відповідає за масштабування графіки та інтерполяцію кадрів в іграх.

Глобальна версія смартфона отримала потужний акумулятор на 7500 мАг. При цьому дротова зарядка має потужність 80 Вт (на відміну від 120 Вт у китайській версії), але збереглася бездротова зарядка на 80 Вт.

Телефон пропонує 6,85-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2688х1216 пікселів, частотою оновлення 144 Гц та піковою яскравістю до 1800 ніт. Фронтальна камера на 16 Мп прихована під екраном, а на задній панелі встановлено подвійний модуль камер по 50 Мп.

Охолодження та захист від води

Головна особливість RedMagic 11 Pro — активна система охолодження. Вона включає рідинний контур, випарну камеру та вбудований вентилятор, що здатний розкручуватися до 24 000 обертів на хвилину. Попри наявність кулера, корпус смартфона зберіг повноцінний вологозахист за стандартом IPX8.

Продажі RedMagic 11 Pro стартують 19 листопада. Оголошені ціни:

699 євро за версію 12/256 ГБ;

за версію 12/256 ГБ; 999 євро за топову конфігурацію 24/1024 ГБ.