ПК перезавантажувався, хоча мав вимкнутись: Microsoft мовчки виправила проблему, яка дратувала роками

Корпорація Microsoft нарешті розв’язала одну з найдавніших і найдражливіших проблем операційної системи, яка переслідувала користувачів ще з часів Windows 10. Компанія несподівано випустила виправлення для “досадного” бага, через який ПК мимовільно перезавантажувався після вибору опції «Оновити та завершити роботу».

Патч, який тепер коректно вимикає комп’ютер після встановлення апдейту, вже доступний у стабільних збірках Windows 11 25H2 (білд 26200.7019) та 24H2 (білд 26100.7019). Примітно, що Microsoft роками офіційно ніяк не коментувала цю проблему і випустила виправлення без гучних анонсів.

У чому полягала проблема

Розробники так і не надали офіційного пояснення несправності, яка змушувала комп’ютери перезавантажуватися замість обіцяного вимкнення. Однак, за непідтвердженими даними, проблема була пов’язана зі збоєм у роботі служби Servicing Stack — компонента ОС, який безпосередньо керує процесом встановлення всіх оновлень.

Коли користувач обирав «Оновити та завершити роботу», система мала виконати два послідовні завдання: спочатку застосувати всі відкладені оновлення, а потім повністю вимкнути живлення комп’ютера.

Ймовірно, через конфлікт синхронізації або втручання з боку інших функцій (наприклад, «Швидкий запуск»), команда на завершення роботи “губилася” під час процесу оновлення. Замість цього система виконувала стандартне перезавантаження, необхідне для апдейту, але «забувала» про свій початковий намір вимкнутися. Тепер, схоже, цей багаторічний конфлікт нарешті усунуто.