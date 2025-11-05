У «Google Перекладачі» з’явився вибір якості перекладу

В останньому оновленні додатка «Перекладач» від Google користувачі отримали можливість вибирати якість перекладу — швидкий або максимально точний результат.

У додатку доступний перемикач між двома моделями перекладу: швидкою і точною. Перша призначена для ситуацій, коли важлива швидкість: наприклад, при читанні меню, вивісок або листування в дорозі. Другий режим, навпаки, розрахований на складні тексти, де важлива смислова точність і правильна стилістика. Поки ця функція доступна тільки для перекладу між англійською, іспанською та французькою мовами.

Google також тестує два нових інструменти: пояснення і запит. Перший показує, чому додаток вибрав конкретний варіант перекладу, розкриваючи логіку і граматику. Другий дозволяє запросити альтернативне формулювання, змінити стиль (формальний, розмовний, спрощений) або уточнити регіональний варіант мови.

Поки що функція вибору моделей працює у обмеженої кількості користувачів iOS, але незабаром має з’явитися і на Android.