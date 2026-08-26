Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 може першим серед мобільних чипів подолати частоту 5 ГГц

Qualcomm може вперше подолати психологічну позначку 5 ГГц у процесорах для смартфонів. Нові подробиці про майбутній флагманський Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 опублікував китайський інсайдер Digital Chat Station. Якщо інформація підтвердиться, максимальна частота процесора становитиме 5,01 ГГц.

Йдеться про старшу версію платформи з модельним номером SM8975. Раніше її називали Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, однак останні витоки вказують, що Qualcomm може використати значно довшу назву Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Офіційно компанія остаточне найменування поки не оголошувала.

За попередніми даними, процесор отримає незвичайну конфігурацію 2+3+3. Два найпродуктивніші ядра працюватимуть на частоті до 5,01 ГГц, ще три продуктивні — до 4,03 ГГц, а три енергоефективні — до 3,74 ГГц. Таким чином Qualcomm відійде від схеми з двома Prime та шістьма однаковими продуктивними ядрами, яку використовує нинішній Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Для порівняння, у Snapdragon 8 Elite Gen 5 максимальна частота двох ядер Oryon становить 4,6 ГГц. Отже, нове покоління може підняти пікову частоту приблизно на 9%. Qualcomm офіційно вказує для нинішнього чипа два Prime-ядра до 4,6 ГГц і шість продуктивних ядер до 3,62 ГГц.

Qualcomm переходить на 2-нм техпроцес

Досягнути таких частот має допомогти новий технологічний процес. Очікується, що Snapdragon 8 Elite Gen 6 стане першим флагманським мобільним процесором Qualcomm, виготовленим за 2-нм технологією TSMC. Попереднє покоління виробляється за 3-нм техпроцесом.

У витоках також згадується новий графічний прискорювач Adreno 850 із шістьма обчислювальними секціями. Раніше з’являлася інформація про підтримку оперативної пам’яті LPDDR6 та накопичувачів стандарту UFS 5.0, що зробить нову платформу суттєвим оновленням не лише за частотою процесора.

Водночас цифра 5,01 ГГц не означає, що смартфон постійно працюватиме на такій частоті. Це пікове значення для найпотужніших ядер, яке використовуватиметься лише за відповідного навантаження та температури. В реальних пристроях результат значною мірою залежатиме від системи охолодження та налаштувань конкретного виробника.

Довго чекати офіційних подробиць не доведеться. Snapdragon Summit 2026 відбудеться на Гаваях 22–24 вересня, що вже підтвердила сама Qualcomm. Саме там компанія має представити нове покоління своїх флагманських платформ.