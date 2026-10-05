Скільки калорій витрачає організм під час друкування: розрахунок для шести годин роботи

Шість годин друкування на клавіатурі можуть відповідати приблизно 546 кілокалоріям загальних енерговитрат для людини масою 70 кг. Однак лише близько 126 ккал із цієї суми припадають на витрати понад умовний рівень спокою. Такий результат дає орієнтовний розрахунок за метаболічним еквівалентом активності — MET.

У довіднику Compendium of Physical Activities друкування на клавіатурі оцінюють у 1,3 MET. Цей показник описує витрати енергії під час діяльності відносно стандартного рівня у спокої.

Якщо для спрощеного розрахунку прийняти 1 MET за приблизно 1 ккал на кілограм маси тіла за годину, людина масою 70 кг витрачатиме під час друкування близько 91 ккал на годину. За шість годин це дає 546 ккал.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Проте організм споживає енергію навіть без роботи за комп’ютером: вона потрібна для дихання, кровообігу та інших життєво важливих процесів. За тією самою формулою умовні витрати у спокої становлять 420 ккал за шість годин. Різниця — 126 ккал, або приблизно 21 ккал на годину.

За п’ять таких робочих днів загальні витрати становитимуть 2730 ккал, а додаткові порівняно зі спокоєм — лише 630 ккал. Тому переводити всі 2730 ккал у нібито втрачений завдяки друкуванню жир некоректно: більшу частину цієї енергії організм витратив би й без клавіатури.

Так само цей розрахунок не ізолює витрати лише на рухи пальців: він стосується діяльності загалом. Додавати до нього окрему фіксовану кількість калорій «за розумову роботу» без відповідних вимірювань означало б ризикувати подвійним підрахунком.

Наведені числа — орієнтовна оцінка за усередненим коефіцієнтом, а не результат вимірювання для конкретної людини. Вони не доводять, що шість годин за клавіатурою забезпечать певну втрату ваги.