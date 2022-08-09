США розсекретили військові об’єкти на території аеродрому Саки в Криму

На території аеродрому Саки поряд із селищем Новофедорівка в Криму , де раніше 9 серпня прогриміла серія вибухів, знаходиться навчально-тренувальний комплекс, в якому з 2014 року дислокується авіаційний полк на літаках Су-24М.





Зазначається, що компанія Maxar, що базується в США, близько тижня тому «розсекретила» об’єкт, зробивши супутникові знімки для міжнародних доповідей.

Відомо, що з 1989 року супутникова платформа Maxar класу 1300 обслуговує уряди та бізнес. На початку червня головне розвідуправління США підписало контракт із MAXAR. Так, за 10 років співпраці компанія отримає 3,23 мільярда доларів.