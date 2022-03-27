Великий державний банк ввів комісію на популярну послугу
Клієнтам Укргазбанку тепер доведеться платити відсоток за грошові перекази.
Державний Укргазбанк впровадив новий вид комісії за свої послуги. Відтепер клієнти фінустанови будуть доплачувати за переказ коштів на карту будь якого іншого банку. У скільки обійдеться користування популярною послугою?
Як повідомили у прес-службі державного банку, за переказ коштів з рахунку Укргазбанку на вільні реквізити доведеться заплатити 0,3% від суми транзакції. При цьому знята комісія не може бути меншою за 5 грн, або ж більшою за 190 грн, якою б не була сума переказу.
Варто зазначити, що раніше банк не брав грошей за таку звичну й доволі популярну послугу. Та схоже робота в умовах війни дається Укгазбанку нелегко, тож у фінансовій установі попрохали з розумінням поставитися до введення нового виду комісії.
Тим часом за внутрішні перекази між картками Укргазбанку з клієнтів як і раніше не будуть знімати жодних відсотків. Не діятиме комісія і для власників рахунків, на які зараховується зарплатня, пенсія та інші соцвиплати, а також відсотки за депозитами.
Попри те, що Укргазбанк запровадив оплату за послугу, якою щоденно користуються мільйони українців, він також вніс величезний вклад у підтримку української армії. Державний банк перерахував на допомогу Збройним силам України увесь свій прибуток за минулий місяць. До слова, в лютому Укргазбанк заробив аж 375 мільйонів гривень. Також на рахунок ЗСУ фінустанова перевела увесь бюджет, що призначався на благодійність.
Нагадаємо, що в Україні під-час війни не діятимуть правила фінансового моніторингу для фізичних осіб. Це означає, що клієнти можуть розміщувати на рахунку в банку будь яку суму, не пояснюючи її походження. Не діятимуть обмеження і на вивезення готівки за кордон. Кошти необхідно буде лише задекларувати, а додаткові документи на суму більше 10 тис євро надавати не потрібно.