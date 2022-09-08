Українці розкуповують обігрівачі, в магазинах вже говорять про дефіцит

Українцям може не вистачити обігрівачів, і вони через це дуже переймаються. Річ у тім, що за останні дні попит на них зріс аж у 47 разів. Людей не лякають нові ціни, адже зараз усі хочуть підготуватись до зими. Перші дні вересня були прохолодними. Різке зменшення температури повітря, тяжкі прогнози на опалювальний сезон 2022-2023 стали причиною ажіотажу на прилади опалення: керамічні панелі, електрокаміни та інші.





Біль того, попит зріс не лише на обігрівачі, а й не все, що допомагає зігрітись: теплі ковдри, термобілизна, бойлери та навіть звичайні кип’ятильники. Також люди частіше почали купувати:

термоси, термокружки та інший посуд що зберігає температуру страв;

теплі шкарпетки, тепле домашнє взуття;

електроковдри;

Стабільно виском лишається попит на генератори та буржуйки. На твердопаливні котли попит із початком осені зріс у три рази. При цьому ажіотаж спостерігаються по всій території країни: від заходу до сходу.

Українці масово почали робити у будинках та квартирах «теплу підлогу». Такий надмірний попит на все став причиною високих цін.

На сьогодні жоден виробник чи імпортер не має запасів, які б задовольнили попит українців на 100%. Але панікувати через це непотрібно. До реальних холодів всі встигнуть придбати необхідне. До того ж восени очікується Black Friday — період тотальних розпродажів не скасовує навіть війна.

А поки що попит на товари, що пов’язані з теплом і найбільших торгових мережах виглядає так:

Епіцентр — попит зріс у 47 разів;

Ельдорадо — попит зріс у 35 разів.