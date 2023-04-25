Частині українців у 2023-му пенсії підвищили на 5,3 тис. грн: кому пощастило

В Україні з минулого року підвищили пенсії більшості пенсіонерів. Та рекордну підвишку отримали колишні судді. Їх виплати зросли на в середньому на 5,3 тис грн. Натомість пересічні українці похилого віку в рамках індексації отримали щонайбільше 2 тис. грн надбавки. А громадяни, що живуть на мінімальну пенсію, збагатилися хіба що на кількасот гривень.

Про таку різницю в надбавках різним категоріям пенсіонерів стало відомо зі звіту Пенсійного фонду. Згідно з даними відомства судді на пенсії, яких в Україні зараз нараховується близько 3,6 тис. осіб, тепер отримують 97,7 тис грн на місяць. Тоді як їх ровесникам, які працювали інших сферах, виплачують в близько 5238 тис. грн пенсії. Це середня пенсі в Україні і з минулого року вона зросла лише на 868 грн.

Загалом в Україні зараз майже 10,7 млн. пенсіонерів. Та більшості з них пенсія під 100 тис. грн і не снилася. Навіть українці, що мали дуже високу зарплатню, на пенсії можуть розраховувати максимум на 20,9 тис. грн пенсії.

Пенсіонери з пільгових категорій, що працювали у шкідливих для здоров’я умовах, отримують в середньому 9173 грн. З минулого року їх пенсія зросла на 1933 грн. Таких пенсіонерів в Україні зараз нараховується 567 тис. осіб.

В той же час близько 69 тис українців отримують пенсію, яка навіть не дотягує до прожиткового мінімуму. Їх щомісячний дохід становить в середньому 1240 грн. А рік тому пенсіонери, що не виконали вимоги за стажем, отримували ще на 108 грн менше – близько 1132 грн.

Така шокуюча різниця в доходах «звичайних» пенсіонерів та колишніх суддів пов’язана з тим, що суддям пенсії нараховують з урахуванням актуальної зарплатні їх молодших колег. Причому суддя із 35 річним стажем може отримувати пенсію в розмірі навіть 90% від теперішньої суддівської зарплатні. Натомість формула розрахунку пенсії для решти українців дозволяє їм отримувати максимум 50% від своєї середньої зарплатні за всі роки стажу.