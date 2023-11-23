Доведеться пошукати: в АТБ налякали українців зникненням з полиць низки продуктів

Польські транспортні оператори влаштували блокаду на кордоні з Україною, що призвело до наслідків, які виходять за рамки простого підвищення цін на автомобільний газ. Очікується, що блокада призведе до дефіциту та підвищення цін на певні товари в українських магазинах.

Українська компанія “АТБ” повідомила, що обмеження руху на польському кордоні спричинило затримки на інших переходах в Угорщині та Словаччині. Ці затримки збільшили час, необхідний для доставки продукції європейських виробників, і підвищили вартість автомобільних перевезень. Як наслідок, ця ситуація призводить до підвищення вхідних та роздрібних цін в Україні, а також до зменшення кількості цінових акцій та пропозицій для споживачів.

Світлана Литвина, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу, вважає, що, хоча можуть виникнути ризики дефіциту деяких імпортних товарів, загальна продовольча безпека України не перебуває під загрозою. Це пов’язано насамперед з тим, що Україна є самодостатньою у виробництві більшості продуктів харчування.

Вона зазначила, що минулого року існувала потреба у певних видах овочів через окупацію південних регіонів України, де вони зазвичай вирощувалися. Однак цього року проблема була вирішена за рахунок вирощування цих овочів у різних регіонах України. Виняток може становити лише невелика група товарів, зокрема сезонні фрукти, але вони не становлять загрози для продовольчої безпеки країни.

Майбутнє продовольчої безпеки України значною мірою залежатиме від тривалості блокади кордону. Проте вона навряд чи призведе до різкого зростання цін для кінцевих споживачів. Як зазначив експерт, все ще існують альтернативи для імпорту, включаючи залізничні перевезення та потенційне використання тимчасового зернового коридору для морського імпорту.