Денис Шмигаль анонсував нові виплати: хто зможе отримати гроші

В Україні затвердили нову програму фінансової допомоги в рамках урядового проекту «єРобота». Цього разу держава вирішила підтримати розвиток IT-галузі. Гранти видаватимуть на навчання та перекваліфікацію спеціалістів, а також запуск високотехнологічних стартапів. Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.





Очільник уряду зазначив, що на запуск та розвиток стартапів планується виділити від 750 тисяч до 3,5 мільйонів гривень. Розподіл грантів буде покладено на профільну організацію – Український фонд стартапів. Обирати варті фінансування ідеї представники фонду будуть за кількома критеріями, найважливіші з яких – створення п’яти нових робочих місць ьа націленість розвиток передових технологій.

Окрім підтримки бізнесу в галузі високих технологій, у Кабінет Міністрів погодили запуск ще однієї програми під назвою «Старт в IT». Вона передбачає виплату стипендій українцям, які бажають оволодіти навичками IT-спеціаліста. Сума стипендії складатиме до 30 тис. грн. На ці гроші новачки в галузі зможуть вивчитися на графічного дизайнера, аналітика даних тощо.

Шмигаль зазначив, що програма «Старт в IT» не призначена для студентів чи людей, які вже працюють у галузі. Її мета – допомогти громадянам, які мають певний досвід в IT, але були звільнені чи знаходяться у простої. Державні гранти допоможуть їм відновити свої навички, підвищити професійний рівень та повернутися до роботи. Отримані в рамках програми гроші не можна буде отримати готівкою, а лише перерахувати на оплату тренінгів та курсів, перелік яких згодом визначать у Мінцифрі.

Загалом урядовці планують виділити на реалізацію програми 1,8 млрд. грн з державного бюджету. На ці гроші почати свою кар’єру в галузі IT зможуть близько 60 тис. українців. Не кажучи вже про те, що кожен зі стартапів, який держава допоможе втілити в життя, дасть роботу щонайменше п’яти безробітним українцям.