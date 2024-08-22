Важлива покупка: астролог Влад Росс розповів як краще провести 22 серпня

Середина тижня обіцяє бути задумливою – у четвер, 22 серпня, вийде зазирнути всередину себе і поміркувати про майбутнє. Про це у своєму Telegram-каналі розповів астролог Влад Рос.

Річ у тім, що сьогодні зірки балують секстилем Місяця і Юпітера, що сходиться. Таке розташування небесних світил сприятиме різним зустрічам із кураторами, викладачами та менторами. Варто взяти кілька консультацій у фахівців у своїй справі – навчання піде як по маслу.

«А ще хвалимо себе коханого – сьогодні це дасть відчуття справжньої окриленості та натхнення», – поділився астролог.

Він також порадив зважитися на приємну і довгоочікувану покупку, яку давно відкладали. Цього дня такий подарунок закріпить відчуття «всевладдя» і натхненності.