Українці можуть відмовитись від Привату та Mono через нововведення

Державний ПриватБанк та банк без відділень monobank днями встановили ринкові курси валют для безготівкових операцій. Причому обидві фінустанови зупинилися на рекордно високих ставках для конвертації – 35 грн/дол та 36 грн/євро. За словами експертів, таким чином банки можуть відлякати від себе велику кількість клієнтів та змусити їх звернутися по фінансові послуги до конкурентів.





Зокрема відзначив непопулярність рішень Привату та Mono Олег Гетман, провідний спеціаліст Економічної експертної платформи. На його погляд, встановлюючи такий високий картковий курс, банки ніби навмисне намагаються позбутися клієнтів. Адже в інших фінустановах курс валют для карткових операцій значно нижчий. Взяти хоча б Райффайзен Банк, Альфа Банк чи Укрсиббанк, де безготівковий курс наразі становить 33 грн за долар та 34 грн за євро. А у Банку Сич конвертація по картах здійснюється по курсу лише 31,7 грн/дол та 32,5 грн/євро відповідно.

З іншого боку, у випадку з Приватом такий високий курс експерт вважає навіть корисним для банківської системи країни. Невигідні умови обслуговування змусять клієнтів шукати альтернативи. Таким чином частка державних банків значно зменшиться.

Мотиви ПриваБанку в ситуації з підвищенням курсу економіст також вважає цілком логічними. Як державна фінустанова він зацікавлений в зниженні НБУ своїх валютних витрат та збільшенні прибутків від обмінних операцій. Але в такому разі різке підвищення карткового курсу Монобанком виглядає зовсім не так альтруїстично. Скоріше це схоже на спробу заробити додаткові 3-4 грн на кожному конвертованому доларі чи євро.

Нагадаємо, що ринковий курс для безготівкових операцій Приват та mono встановили 6 липня. Підвищення карткового курсу найбільше вдарило по українських біженцях, які отримують зарплатню в Україні. Тепер розраховуючись карткою ПриватБанку та monobank за кордоном вони витрачають фактично на 10% більше, ніж раніше.